Apura alcalde obras en el Arroyo de las Víboras

Ciudad Juárez.- El Municipio repondrá con recarpeteo el Arroyo de las Víboras y el Arroyo del Mimbre si las obras de rehabilitación de un colector en la zona no se realizan pronto por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) o de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), afirmó ayer el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que esas vías están en pésimas condiciones desde hace más de dos años y no es justo para los conductores que utilizan esas vías que sigan en esas condiciones.

A pesar de que la JMAS pidió esta semana al Municipio no recarpetear el Arroyo de las Víboras y el Arroyo del Mimbre por las obras del colector, Pérez Cuéllar declaró que si la calle no se interviene pronto, el Municipio sí la rehabilitará.

“Si no hay específica y concretamente ya una inversión de Conagua, una fecha de licitación, algo concreto para esperarnos, nosotros seguiríamos adelante”, manifestó.

Dijo que se comunicó con el director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez, para saber si la obra del colector en la zona ya está en puerta, y si es así el Municipio colaborará y esperará para arreglar la calle.

“A menos de que encontráramos que sí hay algo que resuelva este problema, pues obviamente tendríamos que cooperar y pedirle a los juarenses que esperen más tiempo”, anotó.

Afirmó que el Ayuntamiento ya cuenta con los recursos para recarpetear el Arroyo de las Víboras y el Arroyo del Mimbre, que aseguró tienen más de dos años en pésimas condiciones.

“De por sí tenemos dificultades en las calles, pero nada se compara al Arroyo de las Víboras y al Arroyo del Mimbre”, expuso.

Explicó que la intención del Municipio era colocar concreto hidráulico en esas vías, pero debido a que son afluente de agua de las lluvias no se puede hacer ese tipo de obras.

“Dije que íbamos a pavimentar el Arroyo de las Víboras con concreto hidráulico, me explicaron que no se podía, y entiendo eso, pero ya son prácticamente dos años, más lo que llevaban, que la gente va transitando en condiciones muy deplorables; entonces yo decía si ya tienen una fecha de licitación y ya tienen el recurso entonces está bien, si no hay una incertidumbre de cuándo, nos arriesgamos, invertimos un poco de dinero en que la gente circule un poco mejor, y eventualmente sí se tiene que abrir, pues ni modo, pero yo no quisiera seguir postergando”, refirió el alcalde.