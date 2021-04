Apuesta Loera por la educación

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Retomar el proyecto de la recuperación de los siete barrios tradicionales de Ciudad Juárez y entregar laptops a todos los estudiantes de primero de secundaria fueron dos planteamientos que ayer abrió a locatarios del Mercado Cuauhtémoc el candidato a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Juan Carlos Loera de la Rosa.

En un recorrido que hizo durante la mañana, antes de ampliarlo por toda la zona de la avenida Vicente Guerrero, en el Centro Histórico, dijo que, en la pandemia, los jóvenes, niños y niñas de las colonias populares no están asistiendo a clases o han tenido poca participación.

“Básicamente por dos motivos fundamentales, uno de ellos que no tienen dispositivos para recibir las clases, y el otro es que no hay Internet, y me refiero a la conexión privada, que no han entrado a las colonias populares aquí en Ciudad Juárez, a unos metros de Estados Unidos, de las maquiladoras”, expuso.

Indicó que ahí es donde desde muy jóvenes desertan en su mayoría: “si un alumno deserta de secundaria, ya pinta que va mal. Más del 90 por ciento de las personas sentenciadas no terminaron las secundaria; ahí es donde nos vamos a enfocar”.

“Si pudiéramos evolucionar, hasta los libros de texto desaparecerían y todo estaría concentrado en una tablet”, afirmó.

