Aprueban Protocolo de Actuación Policial para la Violencia de Género

Con la finalidad de dotar a los cuerpos policiales de un procedimiento idóneo y efectivo que garantice una respuesta adecuada ante la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el ámbito familiar, ayer fue aprobado a nivel nacional el Protocolo de Actuación Policial para la Violencia de Género contra las Mujeres, del cual Ciudad Juárez fue pionera.

El protocolo que induce elementos conceptuales, estrategias instrumentales y prácticas que facilitan el abordaje policial ante las situaciones de violencia familiar, fue aprobado ayer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), la Guardia Nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y los 32 integrantes de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

El documento pretende identificar de manera oportuna los casos de violencia familiar, implementar acciones tendientes a la protección y seguridad de las víctimas y aportar elementos necesarios a la autoridad ministerial que conozca de los hechos.

También busca mejorar las habilidades de interacción con las víctimas, con el fin de entablar una comunicación efectiva que genere sensación de confianza y protección, así como identificar las principales necesidades de las víctimas y situaciones o problemas asociados a su situación para brindar el apoyo necesario e inmediato.

Como medida de apoyo, el protocolo señala que se debe orientar y dar a conocer a la víctima alternativas institucionales o sociales que apoyen el enfrentamiento de su situación de violencia, evitar una segunda victimización al presentarles un trato y auxilio inmediato, respetuoso y digno, considerando los efectos del impacto de la violencia en las víctimas.

Busca además salvaguardar la integridad física, emocional y sexual, mediante acciones de seguimiento que prevengan actos futuros de violencia familiar o posibiliten una intervención inmediata.

En Juárez, el 16 de agosto de 2017 se aprobó el Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, con el objeto de establecer criterios homólogos y eficientes que guíen la actuación de las y los policías del municipio, en la atención de casos de violencia de género contra las mujeres, con la finalidad de estandarizar esta práctica policial en el contexto del sistema penal acusatorio y el nuevo régimen constitucional de derechos humanos.

“La Policía municipal de Ciudad Juárez fue pionera en la implementación del protocolo. Nosotros ya vamos muy avanzados en ese tema”, señaló Arturo Sandoval, vocero de la corporación.

La función policial de atención a mujeres víctimas de violencia de género consiste en hacer cesar el riesgo o daño que sufre una víctima, deteniendo materialmente la conducta violenta que le causa daño. Dicha función involucra a un conjunto de movimientos que buscan hacer cesar cualquier conducta violenta por parte de una persona agresora, mediante la aplicación inmediata de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia con la presión psicológica que ésta implica hasta la fuerza física propiamente tal, en sus diversos grados, según detalla el Protocolo.

De acuerdo con el protocolo local, son mujeres todas las personas que se autodefinan o se identifiquen como mujeres ya sea por condiciones biológicas o por identidad, independientemente de su orientación sexual o expresión de género.

Los policías que tengan bajo su responsabilidad la aplicación del protocolo deberán contar con capacidades, conocimientos, aptitudes y actitudes en aspectos como el marco jurídico de los Derechos Humanos; el marco jurídico internacional, federal y estatal en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; las modalidades, ámbitos y efectos de la violencia de género contra las mujeres; el Sistema Procesal Penal Acusatorio; en los Principios del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; nociones de atención psicosocial a víctimas del delito; y control y manejo de emociones, conflictos y situaciones de violencia.

También deben estar capacitados en principios de victimología; el sistema de instituciones públicas y privadas locales de atención y protección de mujeres víctimas de violencia; técnicas de entrevista; reglas de uso de la fuerza y técnicas de control; redacción de informes policiales; primeros auxilios; tener aptitudes físicas y atléticas; cualidades y rasgos orientados hacia el enfoque de seguridad ciudadana con perspectiva de género; conocimientos del marco jurídico internacional, federal, estatal y municipal en relación con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y principios de no discriminación por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género.

El protocolo incluye las etapas de la detección, identificación, protección, intervención, vinculación y prevención.

En el protocolo local, además de la Policía municipal, trabajaron Laura Verónica Corchado Espinoza, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, y organizaciones civiles que protegen los derechos de la mujer, como Casa Amiga Esther Chávez Cano A. C., Red Mesa de Mujeres A. C. y Derechos Humanos Integrales A. C.

En Ciudad Juárez, las denuncias por violencia familiar en 2020 sumaron 4 mil 68 casos hasta agosto; 377 en enero, 435, 410, 451, 448, 651, 680 y 616 en agosto.

Un caso de violencia de género en todas sus modalidades en enero, uno en febrero, dos en marzo, uno mayo, dos en junio y dos más en julio.

En el mismo lapso de 2019 sumaron 3 mil 716 casos, es decir 9.47 por ciento menos denuncias que las registradas este año. Mientras que todo el año pasado la cifra fue de 5 mil 510.

Fueron 330 en enero, 319 en febrero, 402 en marzo, 437 en abril, 508 en mayo, 550 en junio, 612 en julio, 558 en agosto, 545 en septiembre, 458 en octubre, 381 en noviembre y 410 en diciembre.

De violencia de género se registraron dos casos en febrero, dos más en junio, y uno en octubre.

Durante los primeros ocho meses de 2018 sumaron 4 mil 104 denuncias por violencia familiar, y un total de 5 mil 649 en todo el año.

Hubo 436 en enero, 418 en febrero, 548 en marzo, 539 en abril, 574 en mayo, 537 en junio, 541 en julio, 511 en agosto, 490 en septiembre, 388 en octubre, 343 en noviembre y 324 en diciembre.

De violencia de género se registró un caso en febrero, uno en marzo, uno en mayo, uno en junio, otro más en octubre y otro en noviembre.

