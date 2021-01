Aprueban Plan Maestro del Exhipódromo

Ciudad Juárez— La Comisión de Desarrollo Urbano aprobó el Plan Maestro para la Regeneración Urbano-ambiental del Exhipódromo donde se planea construir hospitales, un museo, área recreativa, vivienda y comercio, aseguró el regidor coordinador de la cartera, Ubaldo Solís.

Claudia Arreola, de la Red de Vecinos, dijo que a pesar de que los ciudadanos no están de acuerdo con lo que se edificará en el lugar, ya que se realizó una consulta y aparte una encuesta, los ediles lo aprobaron.

Solís explicó que una vez aprobado por la Comisión, el Cabildo debe autorizar el polígono “para efectos de que se pueda empezar la construcción de cinco distritos que son el de salud, bienestar, orgullo juarense, cultura y comercio y de hábitat”.

El área del Exhipódromo cuenta con una superficie cercana a las 50 hectáreas, y se dividirá en cinco distritos: Distrito del Bienestar para espacio público con una superficie de 115 mil 11 metros cuadros.

Distrito del Orgullo Juarense, enfocado a la industria y a la tecnología, distribuidos en cinco lotes en un área de 50 mil 690 metros cuadrados, además de los predios del Centro de Investigaciones.

Crean micrositio para aplicar una encuesta

Distrito de la Salud, contará con los hospitales de Especialidades y Cancerología, en una zona de 122 mil 426 metros cuadrados en seis lotes, y área verde.

Distrito Cultural y Comercial, orientado al ocio y al entretenimiento, en 83 mil 680 metros cuadrados en siete lotes, y Distrito del Hábitat, que conjuga vivir y trabajar en el Exhipódromo, que contará con 51 mil 55 metros cuadrados en cinco lotes.

Aparte, la red vial compuesta por 57 mil 798 metros cuadrados, de acuerdo con el Plan Maestro.

“Simplemente la gran mayoría de la ciudadanía que respondía a la consulta ciudadana no está de acuerdo con el proyecto, ellos como representantes de la ciudadanía no pueden avalar algo que la ciudadanía no acepta”, mencionó Arreola, de la Red de Vecinos.

Explicó que la Dirección de Desarrollo Urbano realizó una consulta ciudadana, y se informó que la mayoría de los juarenses que participaron no avalaron el proyecto, aunque la titular de la dependencia, Lili Ana Méndez, no proporcionó más detalles de los resultados.

Agregó que el Plan Estratégico de Juárez creó un micrositio para aplicar una encuesta, y la mayoría de las 639 personas que participaron, tampoco está de acuerdo.

“La aprobación del Plan Maestro está totalmente en contra de lo que la ciudadanía quiere… no se niegan a los hospitales y al área verde, están en contra de que vendan para comercio y vivienda”, expuso la activista.

