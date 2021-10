Aprueban exhorto a respetar reglamentos en materia de movilidad

Ciudad Juárez— La Comisión de Gobernación aprobó ayer un exhorto a las Direcciones de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano para que se tengan en cuenta las disposiciones de los reglamentos para que la infraestructura nueva que se construya cumpla en materia de movilidad, aseguró el regidor Enrique Torres Valadez.

El exhorto se aplicará una vez que se apruebe por el pleno del Cabildo.

Además, dictaminó avalar un decreto del Congreso del Estado que agrega un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de Chihuahua para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

“La reforma se refiere en términos generales a que se respete la movilidad de las personas en general y enfocado a las personas con capacidades diferentes en la obra privada y pública; que se respeten los accesos en las banquetas para que las personas podamos desplazarnos de manera segura, libre y universal, específicamente las personas con capacidades diferentes o discapacidad motriz” explicó el regidor Antonio Domínguez Alderete, coordinador de la Comisión de Gobernación.

Indicó que esta accesibilidad incluye la señalización y que en las banquetas cuenten con rampas para que puedan circular personas en sus sillas de ruedas.

La reforma al artículo 4 de la Constitución fue aprobada por el Congreso del Estado y deberá ser avalada por los Ayuntamientos de la entidad quienes a su vez deberán elaborar la reglamentación para su aplicación, indicó el regidor.

En el caso de Ciudad Juárez será sometida a votación en la próxima sesión de Cabildo.

En la reunión de la Comisión de Gobernación también se acordó emitir un exhorto a dependencias municipales como Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que apliquen los reglamentos vigentes y exijan se cumpla con las normas que exigen infraestructura para que todas las personas puedan tener movilidad.

Actualmente la infraestructura para garantizar la movilidad presenta un alto rezago, pero se iniciará con la exigencia de que se incluya en las próximas obras al momento en que se expiden las licencias de construcción, indicó el regidor.

“No hay condiciones seguras para los peatones, que se puedan desplazar por las banquetas, no se construyó de manera ordenada, faltan rampas para las personas con capacidades diferentes y discapacidades motrices. No hay señalización, no hay accesos para las banquetas. Son pocos los que las cumplen”, puntualizó.

La Comisión de Gobernación la coordina el regidor Antonio Domínguez Alderete y se encuentra integrada por Jorge Alberto Gutiérrez Casas como secretario y Enrique Torres Valadez como vocal.

acastanon@redaccion.diario.com.mx