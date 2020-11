Aprueban anteproyecto de Ley de Ingresos municipal

Cortesía

Ciudad Juárez— Con la aprobación del anteproyecto de la Ley de Ingresos 2021 por la Comisión de Hacienda, se acordó que la administración municipal busque recursos para adquirir 20 mil despensas más que serán entregadas a población vulnerable.

La Ley de Ingresos del Municipio de Juárez se aprobó ayer en lo general por la cantidad de 5 mil 388 millones 974 mil 682 pesos.

En la reunión de la comisión, el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar, dijo que la administración municipal proyecta comprar 20 mil despensas para sumarlas a las 10 mil que ayer empezaron a llegar.

“Ya hace un momento me habló el presidente y me instruyó para que busquemos recursos adicionales de programas o actividades que no se llevarán a cabo por la pandemia, actividades culturales, deportivas que no se llevarán a cabo este año”, mencionó.

El tesorero, Gerardo Ronquillo, afirmó que la inversión estimada para adquirir esos apoyos alimenticios es de unos 4 millones 600 mil pesos.

El regidor Carlos Ponce Torres, coordinador de la Comisión de Hacienda, indicó que el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2021 es de 5 mil 388 millones 974 mil 682 pesos, lo que representa una disminución de recursos para el siguiente año, a comparación del 2020, cuando se aprobaron 5 mil 444 millones 696 mil 075 pesos.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda aprobaron en lo general el anteproyecto, el cual será votado posteriormente por el Ayuntamiento.

Los regidores también acordaron presentar una solicitud para pedir al Gobierno federal informe el monto recaudado por concepto de IVA e ISR por el Municipio de Juárez.

El anteproyecto de la Ley de Ingresos 2021 se presentó el viernes pasado por la Tesorería municipal a los regidores por un monto de 5 mil 388 millones 974 mil 682 pesos.

Para el año próximo se contempla una disminución del 6 por ciento en participaciones federales, dio a conocer el tesorero, Gerardo Ronquillo.

acastanon@redaccion.diario.com.mx