Aprueban anteproyecto de la Ley de Ingresos

El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó ayer el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, que será de 7 mil 500 millones de pesos, en el que uno de los puntos de debate fue el cobro de 5 mil pesos por año a cada camión de carga pesada, recurso que será usado para el mantenimiento de vialidades.

“El año pasado se aprobó por el Cabildo una Ley de Ingresos de 6 mil 600 millones y un presupuesto de 7 mil porque nos llevamos 400 millones del 2021 al 2022; sin embargo, vamos a tener ingresos proyectados para este año por 7 mil millones, o sea, recaudamos 400 millones de pesos más de lo que se proyectó, hoy estamos proyectando una recaudación de casi 7 mil 500 millones de pesos, ya veremos cómo nos va en términos reales, pero nos fue muy bien este año”, mencionó el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Para que este anteproyecto sea ley debe ser aprobado por el Congreso del Estado; al respecto, el alcalde dijo que en la reunión que sostendrá el viernes con los diputados sobre la tabla de valores del cobro del impuesto Predial, espera que se tenga una respuesta favorable.

Dijo que la proyección de ingresos adicionales por la tabla de valores del Predial es de 140 millones.

“Realmente no impacta mucho en el global, que es de 7 mil 500, es el dos por ciento lo que va a impactar el Predial, si hubiera alguna variación pequeña, el impacto va a ser bajísimo porque no creo que nos aprueben algo menor a la capital que es la inflación”, añadió.

Un punto de debate entre los regidores fue que se contempla el cobro de 5 mil pesos a cada camión de transporte de carga que circula por la ciudad. La regidora panista Amparo Beltrán propuso que fuera de 2 mil 500, sin embargo, los ediles respaldaron por unanimidad la propuesta del líder de la fracción del PRI, Jorge Gutiérrez Casas, para que sea de “hasta 5 mil pesos”, con lo cual se indica que puede ser menor y que la cantidad fija se establecerá tras las reuniones que el presidente municipal sostenga con los líderes de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac).

“Mínimo queremos recaudar 25 millones, tenemos 5 mil camiones en la ciudad, destinar todo a vialidades, pero lo que sí me he comprometido yo y lo hice ahorita también es que nos vamos a reunir con ellos la próxima semana, no va a ser un tema aplicado a rajatabla, lo vamos a dialogar, hace un año lo platiqué con ellos, este año se nos fue y no logramos impactarlo, pero estoy convencido de que ellos quieren también a la ciudad y nos van a ayudar”, enfatizó.