Aprovecharán fronterizos para descansar

Ciudad Juárez.- Las vacaciones de Semana Santa son una de las más esperadas por los fronterizos, quienes suelen aprovechar estos días para descansar y, aunque las festividades católicas sólo ocupan ocho días, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suele otorgar una semana adicional de descanso para todos sus alumnos.

El calendario escolar 2024 de la SEP establece dos semanas sin clases en todos los planteles educativos de México por Semana Santa. Las vacaciones para los estudiantes del país inician el domingo 24 de marzo y terminan el viernes 5 de abril, pero los alumnos volverán a sus aulas el lunes 8 de abril. La medida aplica en las escuelas de primaria, secundaria y educación superior afiliadas a la Secretaría de Educación Pública.

En tanto, para los trabajadores la situación es distinta.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece ningún día de descanso obligatorio como parte de las celebraciones de Semana Santa, por lo que los trabajadores del país tendrán que asistir con normalidad tanto el Jueves y Viernes Santo, como el resto de la semana, ya que no se consideran días festivos o feriados oficiales.

A pesar de que estos días no están registrados en el calendario de Semana Santa, el empleador tampoco está obligado a pagar doble estas fechas, ya que no son parte de la Ley Federal del Trabajo.

La Ley Federal del Trabajo no contempla ningún pago adicional. Las personas que presten sus servicios en Semana Santa no deben recibir ningún pago doble o triple. Aunque no son días festivos en la Ley Federal del Trabajo, la mayoría de las empresas en México suele ofrecer dos días de descanso a sus trabajadores: el Jueves y Viernes Santo, que para este 2024 corresponden al 28 y 29 de marzo.

Los bancos, en cambio, permanecerán cerrados el Jueves y Viernes Santo, 28 y 29 de marzo, como parte de las celebraciones de Semana Santa. El resto de la semana ofrecerán servicios en sucursales en un horario habitual, de acuerdo con el calendario 2024 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Semana Santa es la celebración más importante para el catolicismo al recordar la Muerte y Pasión de Jesucristo.

Inicia con el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén recordada por los fieles, quienes con palmas en sus manos acudirán el domingo 24 de marzo a los templos para vitorear al llamado Hijo de Dios y orar por la paz en el mundo. (Pavel Juárez / El Diario)

pjuarez@redaccion.diario.com.mx