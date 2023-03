Aprovechan juarenses la vacuna contra la influenza

Ciudad Juárez.— Decenas de personas acudieron ayer para aplicarse la vacuna de la influenza en el módulo autovacuna, que instaló la Secretaría de Salud del Estado a las afueras de la Región Sanitaria Juárez.

El biológico es principalmente para niños de 6 a 59 meses de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores, pero el servicio está abierto a toda la población, informó la dependencia.

Flor Azucena Flores Ramírez, de 38 años, quien se encontraba en el Hospital de la Mujer acudió para aplicarse la vacuna como una forma de prevenir enfermedades.

“Es muy necesaria la vacuna para prevenir las gripas fuertes, mi hija acaba de tener su bebé, y más que nada es para no enfermarme y contagiar a su bebé, cuando salen las vacunas yo me las pongo, me puse las tres del Covid-19, hay que estar prevenidos para cualquier enfermedad”, dijo Flores Ramírez.

Las personas que deseen acudir en automóvil sólo tienen que subir la rampa, y el personal de salud se acercará para atenderlos; además, podrán pedir su comprobante de que ya fueron inmunizados.

La Secretaría de Salud exhortó a la población para que aproveche la aplicación del biológico, ya que oficialmente son los últimos días antes de que concluya la etapa de la aplicación de la vacuna contra la influenza, y de los últimos días de frío.

El módulo estará disponible los días 29 y 30 de marzo, en un horario de 9:00 a 2:00 de la tarde.

El personal de salud se ubica en la avenida Paseo Triunfo de la Republica, a un lado del Hospital de la Mujer.