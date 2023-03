Aprovechan juarenses la segunda Jornada de Paz y Seguridad

En la segunda Jornada de Paz y Seguridad, que en esta ocasión se realizó en Senderos de San Isidro, María Isabel Sandoval aprovechó para solicitar una beca para su hijo que va a ingresar a la primaria y para sacarle un diente.

“Está muy bien, hay varias actividades, me parece muy bien, está bien porque están los de cartas, los de las despensas, juegos para los niños”, manifestó.

En estas jornadas las tres esferas de Gobierno llevan a las colonias sus trámites y servicios a fin de generar cercanía y confianza con los ciudadanos.

La segunda Jornada de Paz y Seguridad se desarrolló en la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde 47 dependencias e instancias municipales, estatales y federales instalaron módulos para atender a la ciudadanía.

Se ofrecieron descuentos en el Predial y multas de Vialidad, servicios médicos en unidades móviles y atención a mascotas, así como expedición de carta de no antecedentes penales, entre otros.

“El 98 por ciento de los servicios son gratuitos, es una gran jornada de intervención; se trabajó desde el lunes 20 de marzo y hoy (ayer) estamos concluyendo, entregando a la comunidad un entorno totalmente distinto por parte de Servicios Públicos”, afirmó la directora de Atención Ciudadana del Municipio, María Antonieta Mendoza Mendoza.

Agregó que hasta las 9 de la mañana habían ingresado 900 familias al parque y el evento terminó a las 2 de la tarde.

En el arranque oficial de la segunda jornada estuvo el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, así como autoridades del Gobierno estatal, federal y militares.

El presidente municipal manifestó que las jornadas son una iniciativa del Ejército Mexicano, pues de ellos surgió la idea en las Mesas de Seguridad que se realizan semanalmente en las instalaciones del CERI-911.

“Lo que hacemos en Juárez es organizarnos para trabajar unidos y demostrar cómo se realizan acciones de forma unida para el bienestar de los juarenses”, manifestó.

Por parte del Municipio se intervinieron 14 parques, instalaron 420 luminarias, se aplicó pintura para delimitar carriles de circulación vehicular, se repararon más de 100 baches, se limpiaron diques y todo el sector, entre otras obras.

El representante de la gobernadora, Óscar Ibáñez Hernández, expresó que la clave es construir poco a poco mayores espacios de paz y convivencia.

Atienden alumbrado

Tras nueve años sin alumbrado ni atención, finalmente las autoridades atendieron el fraccionamiento Senderos de San Isidro, ubicado al suroriente de la ciudad, donde se rehabilitó el parque y se instalaron luminarias.

“Lo que es el parque, el alumbrado, todo estaba muy feo, todo estaba en muy malas condiciones, incluso para nuestros hijos no había seguridad porque no estaba alumbrado, no había luz”, dijo la presidenta del Comité de Vecinos, Elizabeth Espejel.

Agregó que ahora se repararon las lámparas, se restauró totalmente el parque y la fachada del fraccionamiento.

El presidente municipal acudió ayer en la mañana al fraccionamiento Senderos de San Isidro para constatar los trabajos de rehabilitación de espacios públicos que efectuaron diversas dependencias en esta colonia del suroriente.

Los trabajos de rehabilitación consistieron en la aplicación de pintura y murales en los arcos de acceso al fraccionamiento, el cual fue intervenido de manera gratuita por el muralista Jonathan Vizcaña.