Aprovechan exámenes que ofrece Municipio

La falta de recursos económicos impidió que Armilia Hernández se realizará estudios para detectar anomalías en los senos, pero luego de algunas molestias que traía, ayer decidió acudir a la unidad móvil que se encuentra ubicada en la Presidencia municipal, en donde se le detectaron quistes en el seno izquierdo.

“Yo ya había visto que traía algo, por eso vine. Ya desde el 2016 me habían detectado pero económicamente no podía atenderme, no me lo había tratado”, comentó Hernández.

Armilia fue una de las interesadas que acudió a la campaña para prevenir el cáncer en las mujeres, que se realizará en el mes de octubre.

Con esta campaña se ofrecen revisiones de senos, estudios gratuitos de cáncer de mama y papanicolaou; todo se realiza en la explanada de la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez, los martes y jueves, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La unidad móvil de los Centros Comunitarios y Salud municipal “están haciendo detecciones oportunas de cáncer de mamá y detecciones de problemas de la mujer en edad fértil”, explicó Jaime Narváez, médico adscrito al Departamento de Salud del Municipio.

Debido a que Armilia presentó quistes en el seno izquierdo, como parte de los servicios que se ofrecen, hoy se le practicará una mastografía que posteriormente llevará al médico que se encuentra en el Centro Comunitario Puerto de Palos, para que le dé seguimiento médico.





Pacientes pueden afiliarse al Seguro Popular

“Trátense con tiempo porque a lo mejor después ya no hay remedio, yo tengo fe, pero estoy preocupada”, expresó la entrevistada.

En caso de que alguna paciente se le detecte alguna anomalía y le falta servicio médico, puede acudir al módulo del Seguro Popular para afiliarse que se instaló en la Presidencia, dijo la directora de Salud, Daphne Santana Fernández.

“Es un trámite bastante rápido y accesible para que aproveche la gente que no tengan afiliación y ahí mismo se le haga, y ya estén listas para en caso que requieran una segunda o tercera consulta”, añadió Santana Fernández.

El módulo del Seguro Popular estará abierto lunes, miércoles y viernes en la planta baja de la Presidencia, dijo la titular de salud.

Las interesadas podrán programar el estudio en el módulo de la Dirección de Salud Municipal, ubicado en la planta baja de la Presidencia, de lunes a viernes de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

“Hagamos un poquito de conciencia todas las mujeres, queremos que llegue a los hijos, a los hermanos, a los esposos y tíos y recomendarle a la mujer que haga un poco de tiempo de su vida diaria para acudir a una consulta para hacerse una revisión, porque el objetivo principal es detección oportuna”, mencionó la titular de salud. (Verónica Domínguez / El Diario)





[email protected]