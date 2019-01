Aprovechan descanso para salir al parque

Ciudad Juárez- Mientras Hugo y Gilberto jugaban con una pelota sobre la banqueta, a un lado de la calle Oro, Marisela los observaba de cerca; casi a las 11 de la mañana la mujer instaló su puesto de venta de ropa y artículos de segunda mano afuera de su casa por lo que trabajaba y cuidaba a los menores.

Su hijo y su vecinito asisten a la Escuela Primaria Benito Juárez y gozaron de un día de asueto, ya que este viernes las maestras y maestros analizaron los instrumentos del Sistema de Alerta Temprana (SisAT), que permiten medir el progreso en la lectura, redacción de textos y cálculo mental de las y los estudiantes de educación básica.

Durante la primera sesión de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) para escuelas de nivel básico, aproximadamente 12 mil trabajadores de la educación de preescolar, primaria y secundaria de la Zona Norte discutieron rutas de mejora para sus centros educativos.

Por ello, 289 mil 998 estudiantes que asisten a los mil 187 planteles educativos se quedaron en casa y realizaron múltiples actividades.





Entre trabajo y el juego

“Este día mi hijo se levanta un poco tarde, desayunamos juntos y luego hace la tarea que le dejaron. No porque no va a la escuela deja de estudiar; luego él me ayuda para instalar el puesto y aquí se pone a jugar”, explica Marisela que pide ser identificada junto a su hijo con otras identidades como una medida de seguridad.

A nivel nacional, el último viernes de cada mes los docentes participan en la reunión del CTE y en esta ocasión coincidió con el Día Naranja que cada 25 se conmemora para promover el fin de la violencia contra las niñas y mujeres.

“Algunas madres trabajan y dejan a sus hijos en estancias infantiles, otras se quedan en casa y algunas más dejan a sus hijos encargados con algún familiar”, explica una maestra de la primaria Benito Juárez que asistió a la sesión del Consejo.

Por ejemplo, la familia Hernández procedente del estado de Guerrero salió a caminar al parque Altavista junto a su nieto estudiante del tercer grado de preescolar.

El pequeño jugó un rato y caminó de la mano de sus abuelitos que buscaban el cobijo del sol, ante el frío que se registraba ayer por la mañana.

Ayer la Subsecretaría de Desarrollo Social ofreció actividades gratuitas en los 13 centros comunitarios integrales que tiene por toda la ciudad, para que las niñas, niños y adolescente que así lo deseen participen en los talleres de aprendizaje que ofrecen desde las 08:00 horas.

Adriana Jaramillo y su hija e hijo asistieron ayer Centro Comunitario Altavista, localizado en las calles Boro y Gardenias.

La madre asiste todos los días a sus clases de box y bienestar mientras su hija asiste a la escuela, por lo que ayer se llevó a la niña y su hijo más pequeño también las acompañó.

“Yo no trabajo y a diario vengo aquí dos horas con mi niño, cuando la niña no va a clases se viene aquí conmigo: yo tomo un taller de bienestar y salud y nos involucramos los tres, aquí aprendemos de todo y la niña toma aquí clases de ballet.

Miriam Morales, coordinadora del Centro Comunitario Altavista, explicó que los últimos viernes de cada mes, cuando se realizan los Consejos Técnicos, los centros comunitarios ofrecen el servicio a las madres y sus hijas e hijos.

Les brindan atención sicológica y pláticas para prevenir la violencia contra la mujer.

En un recorrido realizado por El Diario se observó a familias en estos centros comunitarios y en las áreas deportivas como el Parque Altavista, el Parque Central y el Chamizal.

Maribel Rubio madre de dos niñas, una asiste al preescolar y otra cursa el tercero de primaria, llevó a las pequeñas al Parque Central porque el clima era agradable y por la mañana desayunaron en familia.

La familia Macías radica en la colonia Mariano Escobedo y decidieron llevar a sus tres hijas a este parque. Las pequeñas hicieron su tarea temprano para disfrutar el sábado y domingo sin deberes escolares pendientes y aunque querían ver el esplendor de los pavorreales, éstos no estaban atentos a las visitantes por lo que las niñas se conformaron con alimentar a los patos que nadaban en el lago.





[email protected]