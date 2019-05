Aprovechan ausencia de rutas para ofrecer servicio ‘pirata’ de transporte

Ciudad Juárez— Personas que se dican al transporte “pirata” prestan este tipo de servicio en colonias alejadas de la mancha urbana, como en los kilómetros que se encuentran al margen de la carretera a Casas Grandes.

Además de que es irregular, las tarifas que cobran están muy por encima del servicio regular, como taxis o Uber, se denunció el lunes en la comisión de Transporte Público, en la que estuvo presente el jefe de la oficina local de Transporte, Luis Lugo Ordorica.

El regidor coordinador de la comisión, Jesús José Díaz Monárrez, dijo que se ha detectado que dos personas traen varias unidades para trabajar en esa zona, aparte de otros independientes, que andan por su cuenta.

“Ante la mala prestación del servicio que se está prestando y la lejanía del centro de la ciudad, ha habido gente que por su cuenta agarró un carro y empieza a dar el servicios sin que Transporte Público lo sepa, sin que el usuario lo conozca”, expuso.

Dijo que esos choferes no cuentan con licencias de ningún tipo, los autos no tienen seguro ni cubren los requisitos para poder ofrecer el servicio.

“Si sucede un accidente no hay quien responda porque no traen seguro, si hay una violación o algún robo no hay a quien imputarle ese delito, porque se desconoce”, mencionó.

Aseguró que aparte sus tarifas son muy caras, e incluso la oficina de Transporte tiene evidencias de que un viaje de 50 pesos lo cobran a 150 pesos.

Monárrez dijo que la autoridad estatal ya los ha estado sancionando, y de hecho se les han detenido tres unidades.

Expuso que para ese sector la oficina de Transporte Público del Estado sólo autorizadas ocho unidades de Permisionarios 1.

Agregó que el jefe de la dependencia estatal aseguró ayer en la comisión que se está realizando un análisis del transporte en general de toda la ciudad para reasignar unidades a zonas donde se requiera.

[email protected]