Aprieta INE a Pérez Cuéllar por activismo

Ciudad Juárez.- Por la difusión de la entrega de becas y útiles escolares por parte del DIF municipal, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y su director de Comunicación Social, Carlos Nájera Payán, fueron denunciados ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Una de las denuncias –que fueron interpuestas por los particulares Carlos Rodrigo Pérez Bustillos y Jesús Gabriel Sandoval Rodríguez– radica en la publicidad que se le dio en redes sociales oficiales del Gobierno municipal y medios de comunicación a un evento de entrega de becas y uniformes escolares, esto durante el período de veda por el proceso de revocación de mandato.

Estos hechos constituyen una flagrante falta y violación a las normas constitucionales y legales que regulan los procedimientos de revocación de mandato”, acusaron los quejosos.

A través del vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03, Jesús Marcel García Yáñez, el INE inició un procedimiento especial sancionador contra ambos funcionarios, pero también se suman la esposa de Pérez Cuéllar, Rubí Enríquez, como presidenta del DIF municipal, y la directora de Educación, Martha González Holguín.

El “magno evento” al que se refieren se realizó el pasado 14 de marzo en el Auditorio Cívico municipal Benito Juárez, “en donde se hicieron diversos pronunciamientos para destacar los logros y resultados del Gobierno municipal en relación con el programa de becas escolares; asimismo, se difundieron datos respecto de los recursos públicos invertidos para tales efectos”.

Dicho evento estuvo encabezado por Rubí Enríquez, actualmente presidenta del DIF municipal, añade la queja.

“Al respecto, este magno evento en donde hubo una amplia asistencia de personas, fue difundido a través de redes sociales oficiales del Gobierno municipal de Juárez… por lo que su realización constituye un hecho cierto. En este sentido, esta difusión se advierte en los siguientes enlaces de Internet, mismos que solicito se certifiquen sus contenidos”, señala.

De acuerdo con la denuncia, la publicación denunciada tenía el texto: “¡Seguimos Difundiendo Educación y Cultura! La presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, invitó a estudiantes y sus padres a transformar su entorno a través de la educación en el otorgamiento de referencias bancarias para becas municipales, evento llevado a cabo esta mañana en el Auditorio Cívico

Benito Juárez, mismo donde se hizo entrega de uniformes a los integrantes de la Banda Municipal”.

El 18 de marzo se reservó la admisión de la queja y se ordenó la realización de diligencias preliminares de investigación, se indica.

Mientras que en el caso de la denuncia contra Nájera, fue debido a una inserción del 25 de febrero en la versión impresa de este rotativo.

Nájera indicó que en el caso de las publicaciones del DIF, el Gobierno municipal ya cumplió con las medidas cautelares, bajando las publicaciones de sus medios oficiales.

“Se cumplió de inmediato, en menos del plazo indicado… tres horas después de la notificación”, afirmó.

Sobre la denuncia en su contra, expresó: “Es un caso que todavía no se ha cerrado por lo que no se puede emitir una postura para no entorpecer el proceso”.