Aprenden juarenses a plantar árboles

Ciudad Juárez.— Conocer los árboles ideales para plantar en esta región, así como técnicas de riego y poda, fueron algunos de los puntos que se trataron ayer en el taller de Forestación Urbana, que realizó la Dirección de Parques y Jardines y tuvo una participación de más de 30 personas que mostraron su interés sobre estos temas.

Néstor Acosta, coordinador del Departamento Cultural Sustentable de la dependencia, fue quien impartió el curso para los ciudadanos que acudieron a la plática, que tuvo una duración de poco más de una hora en las instalaciones del vivero del parque El Chamizal.

PUBLICIDAD

“En general son las prácticas de cómo hacer un arbolado adecuado, no hay un conocimiento muy amplio sobre qué implica tener un árbol en este contexto urbano; por ejemplo, se planta fuera de las viviendas y corren tuberías de drenaje, de agua, de gas, y por aire corren líneas de cableado eléctrico y telefónicas… si no se tiene claro qué tipo de vegetación se está estableciendo, puede generar conflictos a un futuro”, dijo Acosta a los asistentes.

‘Hacer de nuestra ciudad un lugar más verde’

“Me interesa mucho este tema, como nos dijeron aquí… no todos los árboles son de esta región. Me ha tocado plantar algunos y se me mueren, entonces más que nada aprender cuáles son los que sí se pueden plantar y también aprender cómo está nuestra ciudad en cuanto al agua, arbolado y aprender cómo hacer de nuestra ciudad un lugar más verde”, dijo Sofía Rodríguez, una de las ciudadanas que acudieron al taller.

Una de las recomendaciones en cuestión de la reforestación durante la plática fue sobre la importancia de identificar un lugar ideal para la plantación, ya que se debe tener en cuenta que el árbol necesitará un espacio para crecer. Se mencionó que es importante que se mantenga una distancia de aproximadamente siete metros entre un árbol y otro, aplicarles composta vegetal y, por el estrés que especies como mezquites y el palo verde, algunos de los árboles que se recomiendan para esta región, sufren durante la plantación, es necesario regarlos a diario.

Sugirió a los asistentes evitar plantar el moro macho o el pinabete, que consume mucha agua, y agregó que es indispensable conocer el tipo de plantas que se pondrá en los hogares, ya que los árboles suelen crecer y expandir su raíz o copa, lo que podría causar complicaciones en las líneas subterráneas o aéreas si su crecimiento es mayor al que se esperaba.