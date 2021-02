Aprenden a ser buenos conductores

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Cuando decidieron que querían aprender a conducir un vehículo, Samara y René consideraron que para lograrlo sólo deberían tramitar la licencia respectiva, pero ayer se dieron cuenta de que el guiador debe tener, además de ese documento, otros que son necesarios portar en un auto, como el seguro de daños a terceros y la tarjeta de circulación.

Ese seguro es un requisito que todo automovilista debe cumplir, algo de lo que también se dio cuenta Othón Alejandro, quien junto con Samara, René y otros muchachos, acudió ayer sábado al Curso Básico de Manejo para Jóvenes que todos los fines de semana se imparte en la Escuela de Educación Vial, situada en avenida Heroico Colegio Militar y Universidad.

“Me llamó la atención que todos los guiadores deben traer en su carro la póliza del seguro, no sabía que era obligatoria y pensé que los que la compran es porque su auto es muy nuevo o valioso, pero no porque fuera un requisito al que obliga el Reglamento de Vialidad y Tránsito, como nos dijo el agente en el curso”, comenta René.

Ya sabía que también deben traer la tarjeta de circulación del vehículo, pero no sabía qué tan importante era y que ese papel tiene todos los datos del auto, esto es algo que aprendí en el curso, dice el muchacho de 17 años de edad que ya piensa tramitar su licencia de manejo.

“Qué bueno que me decidí a venir, cuando una amiga me dijo, pensé que era venir a perder el tiempo, pero las dos horas del curso se te pasan bien rápido, además de que aprendes cómo conducir, no cómo manejar”, dice Samara.

Recomiendan acudir a cursos

Y es que como les dijo el comandante Omar Silva Perea, coordinador de la Escuela de Educación Vial a los jóvenes que asistieron ayer a la capacitación, manejar es diferente a conducir, esto es lo correcto, es lo que todo automovilista debe hacer, pues implica respetar los señalamientos viales, a los demás conductores y cumplir con los documentos que se requieren para ello.

Este curso es donde se vale que ustedes cometan errores para poder corregirlos y que al conducir en la calle, no los hagan porque pueden provocar un accidente, por eso, además de la teoría, en esta capacitación se incluye la práctica frente al volante, dijo uno de los oficiales que orientaban a los muchachos sobre qué debe hacerse antes de conducir un vehículo.

Apoyándose en unidades de la Coordinación de Seguridad Vial, los agentes de la dependencia le explicaron a los adolescentes qué puntos del auto revisar antes de utilizarlo y cómo hacerlo, como los niveles de aceite de motor y transmisión, el agua, el estado del acumulador, el aire de las llantas, el acomodo de los espejos y del asiento para una conducción cómoda y segura.

“Creí que estacionarse era más difícil, pero con los tres pasos que nos explicó el oficial, lo hice a la primera vez, es algo muy bueno y creo que no tendré problemas para estacionarme en la calle cuando maneje”, comenta Samara, luego de que estacionó una de las patrullas en el sitio indicado por el agente.

Como ella, otros de los jóvenes asistentes al curso recomendaron a la población juarense que asistan a estas pláticas, pues siempre hay algo más qué aprender, aparte de que es por su propia seguridad y la de los demás conductores.

La capacitación se está impartiendo de las 11:00 a las 13:00 horas en las instalaciones de la Escuela de Educación Vial los sábados y domingos, sólo hay que registrarse previamente en la página de Facebook de la Coordinación de Seguridad Vial, o bien a los números de teléfono 656-737-0334 y 0335, de lunes a viernes.