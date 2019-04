Aprehenden a sospechoso de dar golpiza a su exesposa

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre por presuntamente haberle propinado una severa golpiza a su exesposa y amenazarla de muerte.

El sospechoso, Daniel Betance Tello, ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

El 19 de diciembre del 2018 al presentar la denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género, la víctima de identidad reservada señaló que durante cuatro años vivió en unión libre con Betance Tello y procrearon dos hijos. Además refirió que un día antes y en esa fecha, él le había propinado una golpiza.

La afectada narró que el día 18 los hechos sucedieron por la tarde en una casa ubicada en la calle Riveras del Búho del fraccionamiento Riberas del Bravo etapa IX cuando Daniel llegó al inmueble y la agredió, informó un agente del MP a la jueza de Control Yira Celida Ochoa Contreras en una audiencia judicial realizada ayer en la décima sala de la “Ciudad Judicial”.

Durante el ataque la víctima corrió a una de las habitaciones de la casa y se encerró junto a sus hijos de dos y un año de edad, respectivamente. Pero Betance le gritó que no la iba a dejar, que si no era feliz con él no iba a ser feliz con nadie, indicó el fiscal.

La víctima fue sacada de la habitación y Betance volvió a golpearla para luego tomar un cuchillo y amenazarla de muerte.

El 19 de diciembre, Betance al parecer volvió a propinarle una golpiza a la afectada luego de que ella se negó a irse a vivir con él cuando le propuso comprar una casa para ella y los niños. Ella expresó que no iba a ser feliz junto a él y el hombre reaccionó con golpes, le advirtió que le iba a quitar a los niños y llamó al 911.

Al lugar acudieron agentes municipales quienes le preguntaron a la mujer por qué le había pegado a Daniel Betance, ella explicó lo sucedido y los elementos se retiraron del lugar sin arrestar a nadie.

La víctima también entregó al MP el cuchillo de 19.5 de hoja con el cual fue amagada; el MP recabó las declaraciones del papá y la hermana de la víctima así como los informes en materia de psicología y medicina forense.

Ayer la jueza escuchó la formulación de cargos, los datos de prueba y le dictó prisión preventiva por un año. También fijó la continuación de la audiencia inicial para el próximo jueves a las 11:00 horas, a fin de determinar si lo vincula o no a proceso penal por el delito de violencia familiar.





