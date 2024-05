Aprehenden a presuntos extorsionadores en el acto

Cortesía | Arrestaron a Alejandro H. G. de 25 años de edad y Maira Janeth C. G. de 28 años de edad, en el momento en que acudieron a recoger el dinero Cortesía | Arrestaron a Alejandro H. G. de 25 años de edad y Maira Janeth C. G. de 28 años de edad, en el momento en que acudieron a recoger el dinero Cortesía | Arrestaron a Alejandro H. G. de 25 años de edad y Maira Janeth C. G. de 28 años de edad, en el momento en que acudieron a recoger el dinero Cortesía | Arrestaron a Alejandro H. G. de 25 años de edad y Maira Janeth C. G. de 28 años de edad, en el momento en que acudieron a recoger el dinero

Ciudad Juárez.- En seguimiento a una carpeta de investigación, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) frustraron un intento de extorsión en contra de un comerciante, informó Gabriela Cota, vocera de la representación social. La intervención policial ocurrió en las calles Francisco R. Almada e Himno Nacional de la colonia San Felipe del Real, en donde se arrestó a quienes se identificaron como Alejandro H. G. de 25 años de edad y Maira Janeth C. G. de 28 años de edad, en el momento en que acudieron a recoger el dinero. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, dichas personas intimidaron y amenazaron a su víctima, exigiéndole dinero a cambio de brindarle supuestamente protección y seguridad. Ambos quedaron detenidos en términos de flagrancia por el delito de extorsión con penalidad agravada. A los imputados, les aseguraron 3 mil 800 pesos, dos teléfonos celulares y un vehículo de la marca Nissan, línea Versa, modelo 2016. Los probables responsables y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes y en las próximas horas resolverá su situación jurídica.