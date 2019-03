Aprehenden a liberado en 2018

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre que en julio del 2018 quedó en libertad, al considerarse ilegal su detención, por su presunta responsabilidad en el asesinato de un motociclista.

El sospechoso Iván Alberto Morales Ruiz al parecer arrolló de forma intencional a Gustavo Enrique Aguilar Vázquez y lo arrastró 600 metros.

Al formular cargos legales en contra de Morales Ruiz, un agente del Ministerio Público (MP) señaló que 20 de julio del año 2018 aproximadamente las 01:50 horas el indiciado conducía un Ford Ranger sobre el bulevar Óscar Flores Sánchez con dirección al sur sobre el carril de extrema derecha y a la altura de la calle Barranco Azul e hizo un alto en un semáforo en rojo.

Luego la víctima pasó por el lugar a bordo de una moto Italika. Él circulaba en el mismo sentido por el carril central de Óscar Flores Sánchez, se cambió de carril y pasó por enfrente de la Ford Ranger cuando el semáforo continuaba en rojo, explicó el fiscal a cargo del caso en una audiencia realizada ante el juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar.

Gustavo Enrique Aguilar se incorporó a la calle Barranco Azul, presuntamente Morales Ruiz lo siguió, después discutió con él. Pero el tripulante de la moto reanudó su marcha, cambió el sentido de su circulación y tomó nuevamente Oscar Flores Sánchez con rumbo al sur.

Presuntamente Morales Ruiz persiguió a la víctima y metros antes de llegar a la calle Santos Dumont le dio alcance, impactó su vehículo de forma intencional contra la moto Italika, lo arrastró unos 600 metros.

Aguilar Vázquez se desangró al sufrir una laceración de la aorta, por traumatismo cerrado en tórax. Al ser ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) se le asignó el número 1363/2018/37.

Recientemente los padres de la víctima lo identificaron, señalaron que contaba con 22 años y era originario de Jiménez, Chihuahua.

El 23 de julio del año pasado el mismo juez —Guerra Salazar— declaró ilegal la detención de Iván Alberto Morales al determinar que no se actualizaba el término de la flagrancia ya que no fue asegurado inmediatamente después ocurrido el delito y la investigación se interrumpió; tampoco fue identificado por algún testigo ni por algún ofendido y no se le encontraron al momento de asegurarlo indicios de su participación en el crimen.

Morales Ruiz fue arrestado cuando se presentó a reportar como robado el vehículo utilizado para matar al motociclista. Sin embargo, en julio del 2018 el juez señaló que el MP debió utilizar otra figura jurídica para detenerlo, como solicitar una orden de aprehensión u ordenar el arresto por caso urgente.

Por lo que calificó de ilegal el arresto y ordenó ponerlo en libertad. La orden de aprehensión apenas fue cumplimentada la semana pasada. Ayer el juez programó una audiencia para hoy a las 14:00 horas a fin de resolver la situación jurídica del sospechoso.





[email protected]