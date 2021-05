Apoyo es excluyente: Colegio de Médicos

Agencia Reforma

Ciudad Juárez— El Colegio de Médicos de Ciudad Juárez reprobó la estrategia federal de apoyo a los “Deudos Covid-19”, toda vez que excluye a aquellos fallecidos por coronavirus que en su acta de defunción tienen como causa neumonía atípica u otros factores, que les impiden a sus familiares acceder al auxilio de gastos fúnebres.

Para el doctor Alonso Ríos, presidente del Consejo Consultivo, el gran problema que viven los enlutados es que en muchos de los casos sus seres queridos murieron en sus hogares y sin que se les hicieran pruebas que les permitieran cubrir el requisito principal de tal programa: el certificado de muerte por SARS-CoV-2.

“Inclusive, muchas de las personas mueren por complicaciones poscovid, porque hay quienes fallecen cuando dejaron de ser contagiosas, pero el virus les dejó lesiones inflamatorias o daños irreversibles en el corazón u otros órganos, o les generó trombosis (coágulos sanguíneos)”, dijo el profesional de la salud.

Agregó que la Federación hace, si no imposible, dilatado el proceso que debería ser de acceso, como ellos mismos dijeron “universal” y no parcial como se ve en la práctica: “La mayoría se va a quedar atrapada en los procesos administrativos, porque hay gente que no cuenta con todos los documentos que se piden”.

De forma previa, el vicepresidente de salud de Canaco, Lorenzo Soberanes Maya, lamentó que la Federación esté esperanzando a los juarenses con un tema tan sensible como el de “Deudos Covid-19”, anunciado como auxilio para cubrir gastos funerarios de víctimas, con una cantidad de 11 mil 460 pesos.

“Se hizo el anuncio público de que era un gesto de solidaridad, pero sólo quedó en un anuncio mediático para hacerle creer a la gente que el Gobierno está cumpliendo, que está haciendo su trabajo, pero es muy triste que jueguen con los sentimientos de las personas”, puntualizó el además profesional de la salud.

