Apoyará el Estado a sectores vulnerables

Ciudad Juárez.- Entre 30 y 40 adultos mayores y personas con discapacidad acudieron a las instalaciones del Parque Central Poniente para ser registrados en el Padrón de Beneficiarios del Gobierno del Estado.

Con una despensa que equivale a mil 100 pesos serán apoyadas aquellas personas que se encuentren en pobreza o pobreza extrema.

Sergio Acosta Liceaga, subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común en la Zona Norte, mencionó que la invitación de recibir el apoyo continuará abierta todo el año.

“Sabemos que no todos necesitan ayuda, por eso al levantar el padrón se les hace un estudio socioeconómico para conocer realmente a las personas que tienen necesidad”, dijo Acosta.

Vicenta Rodríguez, de 63 años de edad, mencionó que desde hace tres años se pensionó y con lo poco que le dan pueden sobrevivir ella y su esposo.

‘No nos dan trabajo’

“Ya ahorita uno esta grande y no nos dan trabajo donde sea porque no somos agiles ni proactivos como en la mayoría de los empleos se solicita. Esta despensa me ayudaría mucho porque durante un mes no gastaríamos en alimentos y eso nos permitiría cubrir otras deudas”, dijo Rodríguez.

En Ciudad Juárez hay 360 mil personas en pobreza y 38 mil en extrema pobreza concentradas, sobre todo, en el poniente de la ciudad porque al suroriente viven personas jóvenes, indicó Acosta.

“Esto seguirá todo el año, incluso estamos acudiendo a las zonas vulnerables como los Kilómetros, Siglo XXI y Fronteriza para que las personas reciban la despensa porque hay algunos que no tienen los recursos necesarios para asistir a un cierto lugar”, dijo.

Permanece abierto

Por el momento, se está realizando el registro que permanecerá abierto hasta principios de febrero, por lo que los interesados pueden acudir a las instalaciones ubicadas en la calle Amanalco #3411 de la colonia Adolfo López Mateos o ir al Parque Central, al interior del Centro de Servicios Comunitarios en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Las personas mayores de 60 años y en condiciones de pobreza deberán presentar en copia y original CURP, INE y comprobante de domicilio; en caso de no presentar credencial ni comprobante, pueden llevar una carta de identidad.

Para personas con discapacidad, serán los documentos anteriores y diagnostico médico de una institución pública y credencial de discapacidad.

