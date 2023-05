Apoyan alumnos paseños a la Casa del Migrante

Al observar el gran flujo migratorio en Ciudad Juárez, Caroline Machado decidió hacer algo para apoyar a quienes se encuentran en espera de cruzar la frontera, y a través del Club International Loretto Academy inició una campaña de recolección de víveres.

Después de un mes, ayer la adolescente de 17 años de edad, acudió a la Casa del Migrante para donar los más de mil 700 dólares que reunió en artículos de alimentación e higiene personal, como pañales, arroz, aceite para cocinar y cereales.

“Muchas gracias a quienes apoyaron, también quiero que aprecien lo que tienen. Y a las personas migrantes que intenten; ya les tengo mucho respeto por tanta valentía por querer mejorar sus vidas”, dijo Caroline, quien nació en la Ciudad de México, pero vive en Ciudad Juárez, en donde sus padres –quienes son originarios de Bolivia– desarrollan su profesión de médicos, carrera que ella también busca estudiar.

La estudiante fronteriza relató que al notar que el flujo de personas en situación de movilidad estaba incrementando en la ciudad, también descubrió que necesitaban mucha ayuda, por lo que se comunicó al albergue de la Diócesis de Juárez para saber cuáles eran las principales del espacio para apoyar a los migrantes.

Junto a su compañera, Camila Gallardo, copresidenta de su club, y con apoyo de la directora de su escuela, Nicole Robb, convocó a todos los estudiantes para reunir la mayor cantidad de artículos posibles.

“Me imagino que vamos a ayudar a muchas personas, porque sí me asombré del número de donaciones que recibimos, estuve contando y acumulamos como un poco más de mil 700 dólares en productos”, comentó.

De acuerdo con Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante, hasta ayer estaban alojadas en el albergue 205 personas de distintas nacionalidades, quienes esperan lograr una cita a través de la aplicación móvil CBP One para ingresar a Estados Unidos por un puerto oficial de entrada e iniciar su proceso de asilo político.

“Me da mucha gratitud, porque a mí siempre me ha gustado ayudar a las personas que más lo necesitan, y con todo el apoyo que mis papás me han dado y con todo lo que he sido bendecida también quería bendecir a los demás”, comentó después de entregar la ayuda a nombre de todos sus compañeros.

Si usted quiere apoyar a la Casa del Migrante puede acudir a la calle Neptuno número 1855, en la colonia Satélite, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, o comunicarse al teléfono (656) 687-0676 para recibir más información.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx