Apoyan a menores que desean superarse

Ciudad Juárez.- El Centro de Atención Social y Educativo para las Familias (CASEF) informó que tiene la misión de preparar a niñas, niños y adolescentes para que estudien la primaria, secundaria y preparatoria, con el objetivo de que se superen y cumplan todos sus sueños.

Un ejemplo de esto es Calep Antonio González Loredo, un adolescente que recientemente concluyó sus estudios de secundaria en el CASEF Sevilla y que pretende seguir con la preparatoria para superarse y tener un mejor futuro.

El adolescente de 16 años de edad llegó al mencionado lugar, gracias a los recorridos que realiza por las diferentes calles de la ciudad el personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Juárez, como parte del Programa de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores y en Situación de Calle.

Calep se encontraba con un familiar vendiendo flores en un crucero, fue así como el DIF Municipal le brindó el apoyo a él y a su madre, con el propósito de alejarlo de las calles y del trabajo que estaba realizando a su corta edad, para que mejor acudiera a una escuela.

“Yo me encontraba trabajando y fue cuando me vieron y me preguntaron si estudiaba, yo les dije que no, que yo vendía flores en los cruceros”, expresó González Loredo en aquel momento.

El menor desea continuar estudiando la preparatoria en el CASEF Sevilla y aunque todavía no sabe con exactitud qué profesión elegir, señaló que la clase de Matemáticas fue su favorita durante la secundaria.

“Mis maestras me han tratado muy bien y gracias a ellas pude estudiar la secundaria”, concluyó.

Son tres alumnos de primaria, 16 estudiantes de secundaria y 17 de preparatoria los que se forman en el CASEF Sevilla del DIF Municipal, donde aprenden y se les da alimentación saludable.

Los interesados deben acudir con acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población (CURP), certificado de estudios, así como identificación de la madre, padre o tutor para inscribirse en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 630-7040 o acudir a las calles Sevilla y Sanders número 4165 en la colonia Santa Rosa. (De la Redacción / El Diario)

redaccion@redaccion.diario.com.mx