Apoya ‘hotel filtro’ a 150 migrantes

Más de 150 migrantes de México y el extranjero han sido apoyados en el “hotel filtro” de Ciudad Juárez durante la pandemia, entre los que se encuentran al menos 27 menores de edad, 11 integrantes de la comunidad LGBTI y 17 casos positivos de Covid-19.

El espacio ubicado en el hotel Flamingo abrió sus puertas el 9 de mayo con una capacidad para 108 migrantes, como parte de una iniciativa ciudadana para acoger y proteger a los migrantes durante la cuarentena, coordinada por la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM-ONU) y la Organización Mundial Para la Paz (OMPP), en cooperación con organizaciones de México y Estados Unidos y las autoridades mexicanas.

De acuerdo con un informe compartido con El Diario, hasta la semana pasada se habían recibido personas de Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Brasil, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Costa Rica, el 58 por ciento de ellos con interés de quedarse a vivir en esta frontera.

El hotel cuenta con 45 habitaciones, donde los migrantes reciben una atención integral, que incluye un seguimiento médico.

“Al ingresar, todos los migrantes son revisados médicamente y si cuentan con síntomas son alojados en un área especial”, informó el coordinador de OIM en Ciudad Juárez, Alex Rigol.

De las personas atendidas, el 10.1 por ciento llegó a Ciudad Juárez durante junio, el 34.9 por ciento en mayo, el 23.8 entre enero y abril, el 30.3 en 2019 y el 0.9 por ciento antes de 2019.

El 45 por ciento tiene una audiencia programada ante una Corte de Inmigración de Estados Unidos, es decir que lleva un proceso de asilo político en Estados Unidos, el 40.4 por ciento no tiene una audiencia programada y el 14.6 por ciento dijo no saber o no contestó la encuesta realizada en el hotel.

De los que tienen una audiencia programada, el 12.2 por ciento la tiene para octubre próximo, el 8.2 para septiembre, el 4.1 para agosto, el 38.8 para julio y el 36.7 dijeron tenerla para mayo o junio, sin embargo, dichas audiencias se pospusieron debido a que la frontera de Estados Unidos permanecerá cerrada al menos hasta el 21 de julio.

A 93 de los migrantes se les ha apoyado con intervención psicológica de manera telefónica, según el reporte.

Después de salir del hotel, sin síntomas de Covid-19, 14 migrantes se fueron a una casa de renta, 12 a un albergue de la Red de Albergues de Ciudad Juárez y siete a casa de algún familiar o amigo.

A través de un video difundido por la OIM, Rigol explica que “cuando las personas migrantes ingresan al hotel filtro de observación pasan por un área de revisión medica, en esta área revisión médica se les van a identificar síntomas lo posible Covid, se les va a tomar muestras básicas de su estado de salud y se va a hacer una identificación de los lugares donde estuvieron los 14 días previos a llegar a las instalaciones del hotel”.

El objetivo de separar a los casos positivos y sospechosos de la población que no presenta síntomas y es minimizar el riesgo de contagio.

“Uno de los retos para poder operar un albergue filtro que está con personas en observación es que no se puede tener contacto directo con la población albergada. En la comida se le deja las personas en la entrada y sin ninguna interacción con el personal del hotel ellos pueden recoger sus bandejas y recibir el alimento”, detalló en el video donde se observa a otros migrantes que apoyan en la operación de espacio en la entrega de comida.