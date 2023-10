Apoya Fechac a 10 organizaciones

Ciudad Juárez.- La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (Fechac) entregó más de 12 millones de pesos a 10 organizaciones de la sociedad civil (OSC) para que implementen el Modelo Ampliando el Desarrollo de la Niñez (ADN) en escuelas preescolares, primarias, secundarias y centros comunitarios ubicados en colonias vulnerables.

La Fechac informó que con este dinero se brindará apoyo a mil 440 estudiantes en horario extendido y en un espacio seguro mientras sus padres y madres trabajan; ahí recibirán alimento nutritivo diario, acompañamiento en tareas, atención psicológica y talleres culturales, deportivos y de oficios con el objetivo de mostrarles el camino hacia un futuro mejor.

PUBLICIDAD

Los cheques simbólicos a las OSC seleccionadas mediante convocatoria fueron otorgados en una ceremonia realizada en las instalaciones de la Fechac Juárez, en presencia del presidente del organismo Juan Carlos Orrantia, acompañado de Yadira Lozano, coordinadora de Operaciones del Consejo Juárez, y Massiel Ortega, coordinadora Estatal del Modelo ADN.

Las OSC implementadoras son Instituto de Atención Especial a Niños, A. C., Escuela Isabel C. de Talamás, A. C., Centro Multicultural Yermo y Parres, A. C. (Cemyp) primaria y secundaria, Fundación Infancia Chamizal, A. C., Centro Comunitario Espíritu Santo, A. C., Unidos por una Infancia Mejor, A. C., Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A. C., Sumando Esfuerzos por Juárez, A. C., Fundación para la Educación de Mujeres y Niños, I. A. S. P. y Proyecto Alas, A. C.

También estuvo presente Adolfo Ramírez Jara para dar su testimonio de cómo el Modelo ADN transformó su vida siendo usuario como estudiante de Cemyp, tanto que, hoy de adulto ha regresado convertido en docente.