Apoya Cruz Pérez Cuéllar militarizar el país

Ciudad Juárez.— Cruz Pérez Cuéllar afirmó que es una buena noticia que los militares permanezcan en las calles hasta el 2028, tal como lo aprobó el Senado de la República.

“Una buena noticia, la verdad es que solamente se hacía un planteamiento de que no sin establecer ninguna alternativa concreta para el país, y yo lo he dicho: en Juárez sí nos ayuda mucho el patrullaje, no tenemos la capacidad”, manifestó.

Dijo que el Municipio no cuenta con el número de policías que debería haber y por ello es buena noticia que se amplíe constitucionalmente la presencia de la Guardia Nacional.

“No sólo Ciudad Juárez, es todo el país que no tiene la cantidad de elementos que debería de tener”, añadió.

El alcalde afirmó también que próximamente graduarán cerca de 300 cadetes de la Academia, lo que permitirá fortalecer a la Policía municipal.