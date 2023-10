Apoya Club Rotario a juarenses con Feria de Salud

Ciudad Juárez.- Alrededor 400 personas fueron beneficiadas en la Feria de la Salud organizada por el Club Rotario Juárez Campestre en el poniente de la ciudad, informó Leticia Villalobos Favela, presidenta del club.

La jornada médica se realizó en ese sector debido a que es una población donde se observaron varias necesidades, dijo.

Pedro Ibarra Gallegos, de 80 años, acudió para que le adaptaran lentes porque sufrió un derrame en el ojo derecho debido a la hipertensión arterial que padece. Él vive solo, no cuenta con seguro médico, y le es difícil adquirir unos anteojos debido a que no cuenta con un trabajo formal.

Como él, otros usuarios solicitaron otros servicios. Es el caso de Dennisse Castañeda, de 16 años, quien llegó para atenderse por una gripe que padece desde hace dos semanas, pero al no contar con Seguro Social y recursos económicos para una consulta privada, decidió acercarse desde que dio inicio la jornada.

Denisse también pidió una consulta con un dentista, ya que debe extraerse una muela, pero en un lugar privado el costo sería de mil 500 pesos, mencionó.

“Por la falta de seguro no me había atendido, muchas de las personas que venimos no tenemos un médico al alcance ni la economía suficiente; está muy bien que hayan traído esa feria para que vengan de todas las colonias”, comentó la entrevistada.

La feria se realizó en el Centro de Atención y Promoción Juvenil A.C (CASA), en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, a donde acuden niños, adolescentes y jóvenes a los diferentes programas que ahí se implementan.

La doctora María Teresa Almada, directora del centro, dijo que las actividades se realizaron en conjunto con el club, con el objetivo de acercar los servicios para las personas que carecen de acceso a la salud.

“El objetivo es promover en la comunidad del autocuidado de la salud, es un servicio que simplemente acercamos a la población que participa con nosotros, a los niños, adolescentes y jóvenes que vienen normalmente aquí a CASA, y a sus familias, y pues lo hacemos extensivo a todas las comunidades de estas colonias”, mencionó Almada.

Dijo que mediante un registro se anotaron personas para las consultas de alrededor veinte colonias como la Gustavo Díaz Ordaz, Guadalajara, 16 de Septiembre, Plutarco Elías Calles, Emiliano Zapata, Mariano Escobedo, Álvaro Obregón, entre otras.

“Juárez tiene una población muy alta de empleados maquiladores, pero también una población muy alta en el sector informal, entonces, no cuentan con servicio de salud, y también porque a veces conseguir una cita en el IMSS se vuelve muy complicado con los especialistas, y a veces hay que esperar mucho tiempo y no siempre hay el abasto de medicamento”, expuso la directora del centro.

Los servicios que se ofrecieron fueron consulta general, pediatría, oftalmología, dental, ginecología, veterinaria, pruebas de Papanicolau, farmacia, vacunas para niños, entre otros, informó Villalobos.

Mencionó que acudieron alrededor de 40 miembros del club para apoyar en la primera edición de la jornada, en la que también participaron el Club Rotario Siglo XXI, y Club Rotario Juárez Real.

“Hay muchas comunidades con necesidades, tenemos una un área aquí de tarahumaras, también tenemos personas de otros lugares, entonces, estas ferias realmente les ha ayudado mucho, por eso lo volvemos a replicar este año”, dijo la presidenta del club.

