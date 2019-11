Apoya Cabada que Congreso etiquete recursos

Ciudad Juárez— Es una buena opción que el Congreso del Estado etiquete los recursos para realizar el plebiscito aquí en Ciudad Juárez, y que se efectúe en enero próximo, afirmó el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

“A veces pareciera que tiene uno que tomar determinaciones para que otros actores participen o se activen. Qué bueno que traen esa idea y ojalá la consumen para poder hacer el plebiscito en Ciudad Juárez y escuchar a los juarenses, pero que no nos cueste a los juarenses”, manifestó.

El viernes pasado Cabada manifestó que el proyecto “Juárez Iluminado” para cambiar todas las luminarias de la ciudad, a través de una concesión por 15 años, se podría cancelar debido a que es injusto que el Municipio pague el costo de la consulta para conocer si los ciudadanos están de acuerdo o no con este plan.

“Se me hace muy injusto, me parece que la asociación civil que promovió esto debería estar participando de alguna forma económicamente, además para que sea una cuestión totalmente equitativa”, mencionó.

El costo del plebiscito en esta ciudad es de 11 millones 940 mil 583.36 pesos, de acuerdo con información del Instituto Estatal Electoral.

En la ciudad de Chihuahua el Municipio pagó 8 millones de pesos para realizar la consulta que se llevó a cabo ayer para conocer si los habitantes están a favor o no del proyecto de Reconvención Tecnológica del Sistema de Alumbrado Público “Iluminemos Chihuahua”, que impulsa la presidencia municipal.

Cabada declaró ayer que con los 12 millones que el Municipio pactó pagar con el Gobierno del Estado para efectuar aquí la consulta ciudadana, se pueden pavimentar 12 calles, por ejemplo.

“Si el Congreso lo quiere hacer que bueno, sería un mensaje muy sano hacía la sociedad juarense de que el Congreso está atento a eso”, mencionó.

Dijo que el Municipio estará de acuerdo en realizar el plebiscito si alguien más aporta los recursos, que en este caso debería ser la asociación civil que promovió el ejercicio.

“Debería ser la asociación civil, que no se escondan, a ver lo digo de manera muy clara; que no digan que ignoramos, no, no ignoramos, ellos pueden hacer un convenio con la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado y aportar el dinero, ellos promovieron el plebiscito pues que les cueste”, expuso.

Dijo que estará muy pendiente de las decisiones que tome el Congreso del Estado y mientras tanto se está trabajando en el plan B, aunque no dio detalles de la segunda opción que se puede tomar si Juárez Iluminado no se realiza.

“El plan b es Juárez Iluminado también, pero de otra forma con las limitaciones que tenemos, haciendo algunas inversiones importantes, pero al fin del día el objetivo es iluminar bien la ciudad”, declaró.

[email protected]