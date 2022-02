Apoya Aptiv sueños de futuras científicas

Ciudad Juárez.— Aptiv ha invertido 3.5 millones de pesos a través de Fondo Unido en la educación STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) para niñas, a fin de propiciar la igualdad de género en el ámbito científico.

Por medio de Fab Lab Móvil en Ciudad Juárez, Chihuahua; del proyecto Robotix First Lego League, en Reynosa, Tamaulipas, y de otros más en el resto de las comunidades donde operan en México, tan sólo en el 2021, Aptiv patrocinó 330 horas de educación STEM a más de 887 menores, entre ellos 372 niñas, y apoyó a decenas de escuelas de México con pláticas virtuales y presenciales impartidas por sus ingenieros para fomentar el gusto por la tecnología.

Fab Lab Móvil inició operaciones el 5 de septiembre en 5 escuelas secundarias ubicadas en zonas vulnerables de Ciudad Juárez.

El apoyo se extiende a otros sitios de la República Mexicana donde opera Aptiv, como Reynosa, Tamaulipas, donde la compañía auspicia con 250 mil pesos el proyecto Robotix First Lego League, el cual trabaja por el empoderamiento de los niños y los jóvenes por medio del juego, la robótica y las tecnologías con los programas de First Lego League (FLL) para estudiantes y maestros de primaria y RobotiX in the Box (RIB) para alumnos y profesores de secundaria.

Robotix ha beneficiado a 590 niños y niñas de 4 escuelas en Reynosa, Tamaulipas, quienes realizan actividades de programación, manipulando robots y resolviendo retos mientras First Lego League Discover ha beneficiado a 190 niños de dos escuelas primarias en Reynosa. Este programa permite involucrar a las niñas y niños con las STEM desde edades tempranas para el desarrollo del lenguaje y habilidades de comunicación, trabajo colaborativo, desarrollo emocional y habilidades matemáticas.

Otros 400 estudiantes de 2 escuelas secundarias participan en el programa Robótica con Arduino, con el cual aprenden programación, armado de circuitos así como habilidades sociales y emocionales, las cuales les ayudan a entender cómo funciona parte de la realidad en la que vivimos: la era de las grandes tecnologías.

Los fondos de ambos proyectos provienen del reciclado de materiales en las plantas de Aptiv en Ciudad Juárez y en Reynosa y son entregados a las organizaciones a través de la alianza estratégica con Fondo Unido United Way Chihuahua y Fondo Unido United Way México.

