Aportará regidora bancas para hacer parque

Ciudad Juárez— Tras 17 años de no tener respuesta de las autoridades municipales ni estatales para la construcción de un parque en la colonia Partido Iglesias, a un costado del actual rastro municipal, la regidora de Morena, Olivia Bonilla Soto, quien recibió recientemente la petición, comprará con sus propios recursos diez bancas de concreto para el área.

Dijo que aunque buscó la intervención de dependencias municipales, tampoco recibió respuesta y decidió adquirir por su cuenta diez bancas, cuyo costo es de 2 mil 500 pesos, cada una.

Además aseguró que buscará conseguir un descuento en Cementos de Chihuahua para comprar concreto, ya que los vecinos también quieren canchas deportivas, pero sus recursos no le alcanzan para todo.

Agregó que también comprará diez bancas de concreto para otro parque en el fraccionamiento El Campanario.

“Yo no quiero que la gente se sienta decepcionada de su regidora, si me hicieron una petición y no tuve respuesta (en la administración municipal) quiero salir adelante”, mencionó.

Dijo que los colonos de la colonia Partido Iglesias han enviado en varias ocasiones oficios desde el 2004 al 2018 al Municipio y al Estado para que un predio del Gobierno local que se encuentra como baldío se convierta en área recreativa.

“Nunca les hicieron caso y los colonos plantaron sus arbolitos desde hace 20 años, y no ha habido eco”, aseguró.

Expuso que en esta administración municipal los vecinos le hicieron la petición a ella, por lo que solicitó la intervención de dependencias municipales como Parques y Jardines y Obras Públicas, pero tampoco hubo respuesta.

Anotó que incluso solicitó un arrastre de tierra en el predio, pero le dijeron que el Municipio no tenía maquinaria para esos trabajos.

“Me decepciona mucho el caso de la colonia Partido Iglesias que desde el 2004 están pidiendo un parque. No puede ser posible que yo me vaya y ese parque se quede igual”, comentó Bonilla.

Dijo que ya hizo la cotización de las bancas y las mandó hacer y en cuanto estén listas se van a instalar en los parques de Partido Iglesias y del fraccionamiento El Campanario.

acastanon@redaccion.diario.com.mx