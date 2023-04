Aportan juarenses su ‘granito de arena’

Ciudad Juárez.— En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, Juárez Limpio A.C. llevó a cabo una jornada ambiental con 30 voluntarios que participaron en el taller de arbolado urbano, germinados, composta y deforestación urbana; además, plantaron nueve árboles con sistema eficiente de riego.

Karla Ramírez, directora de la asociación civil, explicó que fueron nueve árboles, cinco ciruelos y ornamentales, así como cuatro duraznos, los que se plantaron en la actividad; asimismo, los voluntarios participaron en la poda de las otras especies que se encuentran en el edificio de Cehlider, donde se realizó el evento.

En la actividad participaron empleados de la empresa de Novamex, quienes aprendieron sobre estas técnicas para el cuidado del medio ambiente, así como de las problemáticas ambientales con las que cuenta esta ciudad fronteriza.

“Son especies que se adaptan muy bien al ecosistema de acá de Juárez porque no exigen muchísima más agua que otros, porque son bastante amigables para con las personas, no tienen espinas, permiten el paso, no levantan la banqueta, son especies muy aptas para el ecosistema urbano de Juárez”, explicó Ramírez.

La actividad comenzó a las 8:30 de ayer y terminó a las 13:00 horas, se informó.

Proyectos integrales

Desde el año 2022, la asociación Juárez Limpio ha trabajado en esta ciudad mediante proyectos ambientales integrales con el fin de atender las problemáticas ambientales de la localidad, así como para incorporar a la sociedad a que trabaje en las actividades.

Indicó que el Día Internacional de la Madre Tierra es una fecha que sirve para crear conciencia sobre el cuidado que requiere el medio ambiente, pero sobre todo para que las personas que habitan este planeta se den cuenta de que realizar este tipo de actividades debe ser diario.

“El 90 por ciento de los ecosistemas terrestres están deforestados, que en cuanto al agua tampoco estamos mejorando, las formas, ni el cuidado, ni la protección en cuanto a generar energía, seguimos utilizando energías que son contaminantes; es importantísimo que en el marco del Día de la Tierra no nada más asumamos que es un día para plantar o para limpiar, sino que esto es una tarea constante”, expresó.