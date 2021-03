Aporta contra la pandemia

Omar Morales / El Diario de Juárez / Uno de los encargados de esparcir el hipoclorito de sodio y agua Omar Morales / El Diario de Juárez / García Ortiz

José Luis García Ortiz, supervisor de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, aseguró que cuando ingresó a la dependencia nunca imaginó que iba a realizar operativos especiales de sanitización en casas donde hubo pacientes de Covid-19.

“Cuando llegamos aquí a Servicios Públicos nunca creí que nos fuera a tocar ni la pandemia y mucho menos ese trabajo”, mencionó.

Dijo que aunque al inicio del programa sintió miedo de ir a desinfectar esos hogares, ahora él y sus compañeros se sienten satisfechos de haber contribuido aunque sea con algo en disminuir los contagios y para que las familias afectadas se sintieran un poco mejor.

Expuso que al inicio sanitizaban hasta 90 domicilios en un día, desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, y ahora ya no hay solicitudes.

Del 20 de noviembre de 2020 al 19 de marzo pasado se otorgaron mil 444 servicios gratuitos, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El programa de sanitizaciones gratuitas en casas inició el 20 de noviembre pasado.

Los operativos se llevan a cabo en binomios integrados por una persona de Servicios Públicos y oficiales de la Policía Municipal, con el objetivo de que los agentes de la SSPM resguarden a quienes hacen la limpieza.

Al inicio había seis brigadas y actualmente sólo hay una, debido a que bajó la demanda, aseguró García Ortiz.

Dijo que el trabajo se efectuó en hogares ubicados en toda la ciudad.

Relató que los ciudadanos solicitaban principalmente que se sanitizara la habitación donde estuvo el paciente de Covid, y si había fallecido, sus pertenencias.

Agregó que en gran parte de las casas que limpiaron, se habían enfermado de Covid adultos mayores, la mayoría hombres.

Refirió que aunque usaban overol, mascarillas, guantes y se tomaban precauciones, como no abrir las puertas de las casas, al principio sí sintió temor de irse a contagiar.

Aparte, al salir de cada domicilio, el trabajador que limpiaba la casa era desinfectado con el mismo líquido con el que se rociaba la vivienda: hipoclorito de sodio y agua.

“Yo gracias a Dios no me he enfermado”, mencionó.

José Luis contó que al realizar este trabajo sí vivió momentos impactantes, como cuando llegaban a la vivienda y el paciente que tenía Covid-19 acababa de morir.

“Nos ha pasado de todo, desde encontrar gente muerta, que estaba enferma y que moría ya cuando llegábamos. Nos tocó junto con las familias ver eso… las emociones”, comentó.

Narró que también hubo malos tratos por vecinos inconformes.

Además comenta que fue triste ver a niños afligidos por la muerte de un ser querido, como un abuelito o alguno de sus padres.

“Hubo el llanto de la misma familia. Les decíamos que eso era para tratar de ayudar a que se solucionara en algo el problema”, recordó.

Anotó que cuando los servicios comenzaron a bajar, él y sus compañeros se sintieron mejor.

“Todavía estamos satisfechos de que ya hayan disminuido, estamos contentos por el granito de arena que puso el Municipio y estar colaborando aquí, estamos contentos”, aseguró.

Para saber

• Los operativos se llevan a cabo en binomios integrados por una persona de Servicios Públicos y oficiales de la Policía municipal, con el objetivo de que los agentes de la SSPM resguarden a quienes hacen la limpieza

acastanon@redaccion.diario.com.mx