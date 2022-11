Aplicarán su primera vacuna a niños de 5 años

Ciudad Juárez.— La próxima semana arrancará la campaña de vacunación de la primera dosis contra Covid-19 dirigida a niños de 5 años y también se atenderá a la población rezagada de entre 6 y 11 años, quienes serán vacunados con la fórmula del biológico Pfizer pediátrico, informó la delegación regional de los Programas de Bienestar.

Además, la delegada, Elizabeth Guzmán Argueta, solicitó a madres y padres de familia no llevar a vacunar a los menores que aún no han cumplido los 5 años, sin importar que falten unos días para alcanzar el rango de edad porque no se les aplicará la dosis. “Los niños deben de tener los 5 años cumplidos”, señaló la delegada por medio de un comunicado.

Guzmán Argueta realizó un exhorto a las madres, padres y tutores de los menores para que durante los siguientes días ingresen a la página electrónica mivacuna.salud.gob.mx para que registren a los niños, impriman el formato y lo presenten lleno el día de la vacunación con el objetivo de hacer más rápido y cómodo el proceso.

También deberán presentar la Clave Única del Registro de Población (CURP) del menor, su acta de nacimiento y una identificación oficial del adulto que lo acompañe.

Asimismo, y con la intención de brindar una mejor atención, fueron programados tanto los días como horarios de aplicación de la primera dosis de la fórmula Pfizer pediátrica.

Luego de que la campaña de vacunación dirigida a los niños de 5 años fue cancelada durante el pasado mes de agosto por falta de dosis, el martes 8 de noviembre será su turno en los siguientes horarios: de 08:00 a 10:00 será para los menores cuyos apellidos inicien de la A a la H; de las 10:00 a las 12:00 las letras I a la P y de las 12:00 a las 14:00 horas de la Q a la Z.

Al día siguiente, el miércoles 9 de noviembre, se atenderá a los rezagados: de la letra A a la H de las 8:00 a las 10:00 horas, de las letras I a la P de las 10:00 a las 12:00 y de la Q a la Z de las 12:00 a las 14:00 horas, en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Gimnasio de Bachilleres.

“Para mayor comodidad de la población estos son espacios cerrados y ubicados en diferentes partes de la ciudad”, dijo la delegada regional de los Programas de Bienestar, y pidió a los responsables de los menores que los lleven a aplicarse la dosis anti-Covid bien desayunados, con ropa y zapatos cómodos.

A saber…

Pfizer pediátrico

El biológico designado para este grupo etario

Exhorto:

Ingresar a la página electrónica mivacuna.salud.gob.mx para el registro

Imprimir el formato y presentarlo lleno para que el proceso sea rápido y cómodo

Los pequeños deben haber cumplido la edad requerida para que no sean rechazados

Presentar la Clave Única del Registro de Población (CURP), acta de nacimiento y una identificación oficial del adulto acompañante

Acudir bien desayunados, con ropa y zapatos cómodos

Fuente: Delegación Regional de Bienestar

Sedes

• Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

• Gimnasio de la UACJ

• Gimnasio de Bachilleres