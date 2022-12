Aplicarán en Juárez vacuna polémica

Ciudad Juárez.- Luego del anuncio del Gobierno federal sobre el arribo de 118 mil 960 dosis de la vacuna cubana Abdala contra Covid-19 al estado de Chihuahua, el Colegio Médico señaló que no entiende la razón por la que el Ejecutivo federal no adquirió una inyección avalada a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la de Pfizer/biontech, toda vez que Abdala tiene categoría de “precalificada”.

Alonso Ríos Delgado, presidente del gremio de médicos, explicó que lo anterior implica que apenas cuenta con los índices aceptables de calidad, seguridad y eficacia para países que requieren un apoyo urgente.

No obstante, dijo que sí podrían ser de apoyo para aquellos que no cuenten todavía con ningún biológico, aunque exhortó a las autoridades a no escatimar para conseguir antivirales cuya efectividad esté comprobada.

“Las vacunas que ya tenemos han demostrado ser efectivas para

no desarrollar una enfermedad grave. Habrá que ver si esta vacuna cubana cumple con los protocolos. Nosotros como Colegio Médico avalamos lo que está científicamente demostrado y si esta vacuna no ha cubierto los protocolos que ya cumplieron Pfizer, Moderna e incluso Cansino, no tenemos por qué improvisar a estas alturas”, enfatizó.

El coordinador de las Jornadas de Vacunación en el estado por parte de la Secretaría de Bienestar, Hugo Elí Lechuga Barrera, celebró la llegada ayer de este biológico, que dijo presenta algunas ventajas con respecto a las otras marcas, como su conservación entre los 2 y 8 grados centígrados y mantenerse estable hasta por 15 días a una temperatura de 37 grados centígrados.

El delegado de Gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, aseveró que el blindaje cubano se destinará a mayores de 18 años que no tengan esquemas o en los que carezcan de refuerzos y soliciten elevar sus índices de inmunidad. Dijo que su uso de emergencia fue autorizado el 28 de diciembre de 2021, por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el territorio nacional.

De acuerdo con el funcionario, tiene una eficacia del 92.28 por ciento contra la enfermedad sintomática por SARS-COV-2, así como el 98.1 por ciento en la prevención de la enfermedad sistémica severa y hasta 94.1 por ciento en la prevención de mortalidad. Agregó que esta vacuna estará disponible en las instituciones de Salud Pública tanto federales como estatales; es decir: IMSS, Issste y hospitales generales.

Destacó que en próximas fechas se darán a conocer las sedes exactas para su aplicación, por lo que es importante que la ciudadanía se mantenga atenta a las convocatorias. En tanto, Ríos Delgado manifestó que aunque ya se haya aplicado en Cuba u otros países como Venezuela o Nicaragua, no tenemos por qué someternos a ser “conejillos de Indias”. Resaltó que debe invertirse en vacunas 100% comprobadas.