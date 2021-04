Aplican segundas dosis en municipios aledaños

Alejandro Vargas / El Diario de Juárez / Durante la jornada en Ahumada

Ciudad Juárez— Ayer se realizó la aplicación de segundas dosis de SinoVac en comunidades aledañas a este municipio. Entre los beneficiados estuvo Lorenzo Jurado Trejo, de 63 años, habitante de Ahumada, quien dijo contar con mayor esperanza e invitó a la población a no bajar la guardia ante la embestida de Covid-19.

El hombre recibió la primera aplicación del antígeno el pasado 19 de marzo, y un mes después volvió a ser inoculado con el refuerzo que requiere la fórmula de China para generar una correcta inmunidad contra el SARS-CoV-2, patología que amenaza a toda la población con un nuevo y letal embate.

“Pasó apenas un mes, me siento muy bien. Como a la semana de la primera aplicación nomás me dio un dolorcito donde me pusieron la vacuna, pero fue todo. Espero que todos vayan a ponerse su segunda”, manifestó el adulto mayor de uno de los municipios beneficiados, como también fueron Práxedis y Guadalupe.

La coordinadora de los programas para el desarrollo federal, Elizabeth Guzmán Argueta, dijo que en ambas comunidades que integran la zona de El Valle, iban en el corte preliminar de las 13:00 horas, un total de 666 aplicaciones que seguían incrementándose. Manifestó que no hubo ningún inconveniente.

El gimnasio Bertha Chiu fue la sede en Ahumada, donde inició la jornada desde las 08:00 y hasta las 15:00 horas.

Las inoculaciones en Guadalupe fueron en el gimnasio Urteaga Vielma, y en lo correspondiente a Práxedis, sucedieron en el gimnasio Julian Varela Tellez, con el mismo orden, basado en la primer inicial del apellido.

Aquellos asistentes, como Jurado Trejo, debieron mostrar su comprobante de suministración del antiviral, de la primera de las dos inyecciones, así como una identificación oficial para acceder al biológico que fue dirigido a los adultos mayores, de 60 años y más, mismos que buscaron mitigar el impacto del coronavirus.

avargas@redaccion.diario.com.mx