Aplica EU Título 42 a decenas de cubanos

Después de permanecer detenidos durante días en Estados Unidos, decenas de migrantes cubanos aseguraron haber sido expulsados ayer a México “con engaños”, bajo el Título 42, a través de la frontera El Paso-Juárez.

Se trata de un grupo de al menos 60 hombres, quienes después de cruzar el río Bravo no fueron devueltos a México en unas horas, como ocurre regularmente con la política sanitaria, sino que permanecieron detenidos entre tres y seis días, fueron vacunados contra Covid-19 y se les dijo que irían a una iglesia, pero finalmente los trasladaron al puente internacional Stanton-Lerdo.

“Yo estuve cinco días detenido, me vacunaron, me pidieron los contactos de con quién iba a Estados Unidos, y hoy (lunes) nos dicen que nos van a sacar, que nos van a llevar a un albergue. Nos sacan y luego nos traen en la ‘guagua’ hasta la frontera”, narró uno de los isleños, quien pidió omitir su nombre.

“Ni siquiera nos hicieron una entrevista ni nada”, lamentó otro de los hombres quien fue expulsado con fiebre, dolor de cabeza y aparente deshidratación, sin que se le permitiera exponer la razón por la cual busca el asilo en Estados Unidos.

El Título 42 es una orden de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) impulsada por el expresidente Donald Trump, a través de la cual desde el 20 de marzo de 2020, durante los gobiernos de Trump y Joe Biden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos ha expulsado de manera exprés a más de un millón 833 mil 824 personas, más de 263 mil 736 de ellas a través del Sector El Paso, sin la posibilidad de solicitar asilo.

El argumento de la política sanitaria es que los migrantes representan un riesgo para la propagación de Covid-19 entre la población estadounidense, por lo que al ser detenidos son despojados también de todas sus pertenencias y cuando son expulsados sólo se les regresan sus documentos, celulares y carteras.

Ayer, algunos de los isleños, quienes fueron uniformados con playeras de colores naranja y negro, aseguraron no tener a dónde ir debido a que al llegar a Juárez les dijeron que ya no había espacio para ellos en los albergues.

Contaron que se dieron cuenta que estaban siendo devueltos a México cuando vieron las banderas en el cruce internacional, por lo que permanecieron en la joroba del puente, hasta donde arribó personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional.

“Nos tuvieron ahí unos días, nos pusieron vacunas y luego sin darnos explicación nos sacaron. Primero unos oficiales dijeron que ya nos iban a soltar para que nos fuéramos con algún familiar, y estábamos contentos. (Pero) nos montaron en una ‘guagua’ y nos trajeron hasta la frontera. Y nos sacaron por la frontera, sin darnos una explicación, ya cuando estábamos aquí que vimos la frontera nos dimos cuenta”, narró uno de los expulsados.

Otro cubano narró que él y su esposa cruzaron juntos la frontera el miércoles 27 de abril, a través del pequeño cauce que separa a Juárez de El Paso, pero al ser detenidos les fueron retiradas todas sus pertenencias y ellos fueron separados, por lo que después de ser expulsado permaneció horas sentado frente al puente internacional, sin tener un lugar a dónde ir y en espera de tener noticias de su esposa.

“Nos llevaron, nos bañaron, nos preguntaron la dirección de a dónde vamos… y hoy (lunes) en la mañana nos llamaron, nos devolvieron los pasaportes, nos dijeron que íbamos pa’fuera, pa’la iglesia. Nunca nos dijeron: van a México. Ni firmamos ningún papel, ni nada. Aquí (en México) nos dicen que nos mandaron por Título 42, pero a nosotros no nos dijeron nada, nos dijeron que íbamos para una iglesia”, relató al mostrar un pequeño cartoncillo en donde fueron escritos sus datos.

Sentado frente a las instalaciones del INM, con una bolsa de plástico en la que le fueron entregadas sus pertenencias, el hombre se dijo preocupado por no tener a dónde ir y no poder comunicarse con su esposa.

“Nos dicen que el Título 42 se acaba el 23 de mayo, ahora vamos a esperar, pero no sé en dónde está mi esposa, nos separaron y no me dijeron nada de ella”, dijo quien quiere llegar a Miami en busca de una vida mejor.

Junto a él dos cubanos más pedían agua para hidratarse. Uno de ellos le pidió un pedazo de hielo a un vendedor, para tratar de bajarse la fiebre, mientras que otros buscaban un lugar para pasar la noche.

“Nos trataron muy mal allá. Y tenían como a 400 personas en cada área, cuando ahí decía que la capacidad era para 120”, dijo el hombre mientras se recargaba en una de las jardineras de la Presidencia municipal.

Según datos de CBP, durante el año fiscal 2020 (octubre de 2019 a septiembre de 2020) fueron detenidos 7 mil 975 cubanos en el Sector El Paso, de los cuales fueron expulsados 4 mil 024.

En el año fiscal 2021 (octubre de 2020 a septiembre de 2021) fueron detenidos 6 mil 743 migrantes de origen cubano, de los cuales fueron expulsados bajo el Título 42 un total de 5 mil 157.

Y desde que comenzó el año fiscal 2022, en octubre pasado, hasta marzo de este año, fueron detenidos 6 mil 964 cubanos por el Sector El Paso, 376 de los cuales habían sido devueltos a México sin la opción de solicitar asilo.

El pasado primero de abril los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que, en acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional se tomó la decisión de suspender la vigencia del Título 42 a partir del próximo 23 de mayo, por lo cual todas las personas migrantes detenidas deberán ser procesadas bajo el Título 8, lo que significa que serán sometidas a un proceso migratorio.

Sin embargo, el pasado 27 de abril el juez federal de Louisiana Robert Summerhays determinó que el gobierno de Biden debe suspender inmediatamente y durante 14 días sus preparativos para levantar esa polémica norma migratoria.

El juez programó una audiencia el próximo 13 de mayo para escuchar los argumentos sobre la suspensión o continuidad del Título 42. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

