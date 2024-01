Aplauden heroísmo de chofer de transporte

Ciudad Juárez.- Ricardo Flores Troncoso, de 52 años, es un conductor de transporte colectivo que actuó a tiempo para evitar que un hombre sufriera un infarto, hecho que sorprendió a su gremio y a la comunidad, pues es considerado un “chofer de esos que ya no hay”.

El suceso aconteció el pasado 31 de diciembre, a las 5:00 de la tarde en el Eje Vial Juan Gabriel, a la altura de la Fiscalía General de Estado (FGE), en donde el hombre se bajó de la unidad porque ya no podía respirar, por lo que decidió subirlo otra vez para trasladarlo a la Cruz Roja.

Explicó que la persona, de la cual desconoce su identidad, pidió ayuda a una mujer que iba en el mismo asiento para que bajara la ventanilla porque no podía respirar, pero después de poco tiempo decidió bajarse.

“El muchacho ya sentía que no podía y pidió bajarse del autobús, pero yo lo vi en mal estado, ya no podía, pero ya cuando bajó a la banqueta le estaba dando un infarto porque se le estaban engarrotando sus manos, los dedos se le estaban torciendo y se estaba poniendo frío”, recordó Flores Troncoso.

El conductor manejaba el autobús con el número 2042, que tiene una ruta de la zona Centro hasta la colonia Tierra Nueva.

“Entre yo, mi ayudante y un pasajero que se acomidió le empezamos a tallar los brazos, porque ya no podía respirar, pero me decía que no lo dejara, que no lo abandonara porque no se quería morir, y tomé la decisión de no moverme, luego la gente empezó a pedir una ambulancia, pero como preguntaban muchas cosas, mi decisión fue volverlo a subir y le dije no te voy a dejar morir, vamos hacer todo lo que esté en nuestras manos”, relató Flores Troncoso.

Fue en un lapso de casi 15 minutos que Ricardo y su ayudante Edgar Vidal dieron el auxilio, y realizaron el traslado a la Cruz Roja ubicada en el Eje Vial Juan Gabriel al pasajero, con el que se bajaron en el carril opuesto, el cual debieron cruzar caminando para perder menos tiempo.

“Lo que hice fue no recoger pasaje y dejé las puertas abiertas, sólo bajé algunos lo más rápido posible, y me fui a toda la velocidad que pude, y como quedamos del otro lado de la carretera, y lo que tuvimos que hacer fue bajarlo cargando y brincar toda la calle, para meterlo hasta la Cruz Roja, y gracias a Dios le dieron al atención; luego sólo le dijimos a la enfermera que ahí lo retuviera hasta que se sintiera bien; entonces, me tuve que retirar porque tenía todo el pasaje”, contó.

Ricardo desconoce el nombre de la persona que ayudó, pues su prioridad era salvarle la vida; sin embargo, desea saber cómo se encuentra de salud.

“La verdad no le vimos el gafete, ni cómo se llamaba, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, pero sí quisiera saber cómo está”, mencionó.

El conductor es oriundo del estado de Veracruz, y radica en Ciudad Juárez desde hace 23 años, en el área de Zaragoza.

Comentó que luego de que se publicó el apoyo que hizo al hombre en redes sociales, una empresa de transporte le ofreció empleo con un sueldo fijo en el que tendrá todas las prestaciones.