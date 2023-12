Aplaude alcalde ampliación para legalizar ‘chuecos’

Ciudad Juárez.- Tras el anuncio de la ampliación del decreto de regularización de autos “chuecos” hasta marzo del 2024, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, dijo que es muy buena decisión.

El último plazo vencía el 30 de diciembre, pero el 29 de diciembre se anunció otra extensión.

“Hay que aprovechar esta muy buena decisión del presidente, no me refiero solamente a la ampliación, si no al hecho que se pueda circular legalmente con carros fronterizos en la frontera, o sea lo digo así, porque antes era imposible de hacer”, manifestó ayer Pérez Cuéllar.

“Era prácticamente obligar a los ciudadanos a andar de manera ilegal y ahora tendremos que ir viendo cómo le hacemos para que todos los vehículos estén identificados en la ciudad”.

Aparte que con ello el Municipio recibirá más recursos de los 171 millones que se han ejercido en rehabilitación de calles, otros 40 o 50 millones que están por asignarse y lo que falta.

“El Municipio ha sido beneficiado con este programa, por lo pronto se han estado regularizando los que empiezan con letra”, mencionó Pérez Cuéllar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se amplía hasta el 31 de marzo del 2024 la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera.

“Ha habido muy buena respuesta, estos días ha habido mucha afluencia, estamos esperando qué más noticias, qué más novedades hay, y eso también va a traer más beneficios para poder recarpetear, vendrán recursos”, manifestó.

acastanon@redaccion.diario.com.mx