Apertura de cruces ferroviarios es a las 2 de la tarde: CBP

Ciudad Juárez.- A través de un comunicado oficial, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), informó que a las 2:00 de la tarde, hora este, reanudará operaciones en los cruces ferroviarios internacionales en El Paso y en Eagle Pass, Texas.

“CBP continuará priorizando nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación en evolución. Continuamos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales como CBP One y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, menciona el comunicado.

El cierre de ambos cruces se realizó el 18 de diciembre, de acuerdo a la información que proporcionó el CBP, la medida se aplicó debido a que sus oficiales fueron destinados al control del tráfico de migrantes.

“Para enfrentar el desafío que estamos viendo actualmente en la frontera suroeste, CBP continúa utilizando todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad de nuestros agentes y oficiales, y de los migrantes que a menudo son engañados y victimizados por organizaciones criminales transnacionales”, menciona.

Informó que esto se realizó después de observar un cambio reciente en las tendencias de las organizaciones de contrabando que mueven migrantes a través de México, por lo que CBP tomó medidas adicionales para aumentar el personal y abordar este problema relacionado con el desarrollo, incluso en asociación con las autoridades mexicanas.

Sergio Colin Chávez, presidente de Index Juárez dijo que la reapertura se logró luego de que Index Washington y el Consejo Coordinador Empresarial de la capital de Estados Unidos, gestionaron ante el gobierno americano para que se lograra la reapertura, al exponer la cantidad millonaria de cargas que estaban varadas y que eran necesarias tanto para la industria automotriz como para la agroalimentaria.

Por su parte, Jesús Manuel Salayandía, vicepresidente de Maquiladora y Asuntos Fronterizos de Canacintra Nacional, señaló que en cinco días del cierre, fueron más de 500 millones de dólares frenados.

“El daño a la industria local está por verse y afortunadamente no llegó hasta paros de armadoras o cuestiones más graves. Si deben tener cuidado con eso los de CBP. Deben ocuparse de pedir más presupuesto en lugar de estar moviendo agentes de un lado a otro. Cómo es posible que ya van meses de esta crisis y todavía no consiguen presupuesto”, mencionó.