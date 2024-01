Apelará MP resolución a favor de 7 inculpados

El Ministerio Público apelará las dos resoluciones desfavorables que obtuvo recientemente en audiencia inicial, anunció el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas. Se trata de dos casos, en el primero de ellos un juez de Control ordenó la libertad de tres hombres acusados de robo de vehículo, según la causa penal 257/24.

Hugo Humberto V. de 46 años de edad y sus hijos Adrián Ramón V. R. de 25 y Brandon Daniel V. R. de 18 años, quedaron en libertad ya que el juez calificó de no legal la detención y retención de los indiciados, informó personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

El otro asunto está relacionado con integrantes de una célula al servicio del grupo delictivo “Artistas Asesinos”, que operan en el fraccionamiento Sierra Vista. En ese caso un juez de control resolvió no vincular a proceso por los delitos de secuestro y portación ilegal de armas de fuego a Raúl Efrén G. L. de 21 años, Sergio T. V. de 29, Jesús Daniel S. M. de 23, Félix L.C. de 23, Fernando L. S. de 27, e Isaí Emir A. B. de 18 años.

El fiscal dijo que en este segundo caso, la liberación de cuatro de los acusados es un riesgo para la sociedad. “El delito está cometido.

La peligrosidad de esta gente es tremenda y las armas ahí están, pero estamos viendo este caso, es parte de un proceso en que los abogados defensores juegan su papel, nosotros el nuestro y esperamos salir adelante en los dos casos que se apelarán”, aseguró. Una vez que un juez da a conocer su fallo, la representación social cuenta con 10 días hábiles para apelar directamente el auto de no vinculación a proceso, por lo que el fiscal dijo que se encuentran en tiempo y modo.

Mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, dijo que se les pondrá una marcación personal a las cuatro personas liberadas, ya que otras dos fueron acusadas formalmente por el delito de homicidio.

Precisó que un juez determinó liberar a parte del grupo delictivo, al que se relaciona con algunos casos de privación ilegal de la libertad y homicidios recientes, por un leve retraso en la inscripción de los probables delincuentes en el Registro Nacional de Detenciones, informó Muñoz Morales.

Cómo se informó, el domingo pasado seis presuntos integrantes del grupo delictivo “Artistas Asesinos”, acusados de secuestro y portación de armas de fuego fueron liberados luego de que un juez de control resolvió la no vinculación a proceso al término de la continuación de la audiencia inicial.

La defensa de los acusados expuso ante el resolutor que la supuesta víctima de secuestro, de iniciales I. A. Z., declaró que al momento de su supuesto rescate él no era víctima, sino que trabajaba con los detenidos y lo estaban regañando por no llevarlos con una mujer identificada como “La Lupe”, además dijo que él no quería más problemas y buscaría irse de la ciudad, según el testimonio contenido en la causa penal 157/2024.