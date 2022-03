Apasionada de la vida y del volante

Ciudad Juárez.— Con una enorme sonrisa enmarcada con labial y siempre corriendo a contratiempo, cada mañana Nayelli Esparza comienza su jornada de trabajo al abordar un camión de transporte de personal, pero ella no busca un asiento entre los empleados de maquiladora, sino detrás del volante, es la conductora.

Nayelli tiene 37 años de edad y es madre soltera de cinco hijos, dos hombres de 23 y 12 años, además de tres mujeres de 21, 18 y 6 años de edad, a quienes desde hace siete años da sustento al desempeñarse como conductora de un camión de transporte de personal.

“¿Qué me trajo aquí?, la necesidad. Se da por una casualidad, yo vendía segundas en un parque, estaba embarazada de mi última niña y no tenía trabajo… una compañerita que también es conductora me invitó y de ahí me gustó, me apasionó el volante y aquí sigo”, dijo emocionada Nayelli.

Aseguró que siempre ha dicho, “a mí pónganme donde hay y yo agarro”. “Me dijeron, ahí vienen a hacerte una prueba de manejo y me dijeron sí, sí está contratada… empecé en el transporte escolar de secundarias y en unas vacaciones conocí esta empresa y ya me quedé aquí. Son las oportunidades, dicen que esas no se deben desaprovechar, porque no se dan siempre”.

Actualmente, al igual que ella, otras dos mujeres forman parte de la empresa TIM Frontera, dedicadas a brindar servicio de transporte de personal a empresas.

Recordó que en su primer día de trabajo, estaba muy nerviosa, pues aunque sabía conducir, jamás imaginó que iba a llegar a manejar un vehículo tan grande.

“Mi primer día fue de nervios, por la dimensión del vehículo no es lo mismo que un carro, tienes que cuidar mucho la parte de atrás al momento de dar vuelta, porque puede pasar lo que nosotros llamamos un ‘colazo’ a un vehículo. Es muy importante que tengamos los retrovisores, tanto éstos de enfrente, como los laterales”, puntualizó mientras señalaba el retrovisor frontal que tiene grabada la leyenda “TU ENVIDIA ME BENDICE”.

Consciente de que ha logrado abrirse paso en un “mundo de hombres”, la mujer refirió que es un empleo en el que ha logrado acomodarse para poder ganar dinero sin descuidar a su familia.

“Cuando recién empiezas en esto, muchas veces los hombres la minimizan a una, de que ‘ay no, no puede, no lo va a poder hacer’, pero ahorita en la actualidad las mujeres salimos más al frente, a veces hasta más que los varones, lamentablemente; no es competencia ni mucho menos, pero en cuestión de responsabilidad, creo que somos más responsables nosotras en muchos trabajos duros, podríamos decirle así, porque este trabajo es duro”, manifestó.

Expuso que también los pasajeros se sorprenden la primera vez que la ven al volante.

“¡Wow, una mujer!, ¡qué bien, una mujer!”, son algunos de los comentarios que Nayelli ha escuchado al abrir las puertas de su camión a quienes abordan el transporte, lo que consideró como una respuesta a favor de su trabajo.

Al cuestionarla sobre su sentir acerca de las opiniones de su pasaje, la conductora se dijo satisfecha.

“La verdad se siente muy bien porque es muy agradable que otra persona tan sólo con un ¡wow! te hace sentir bien y tú dices, estoy bien, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo las cosas bien”, externó.

Describió que una de las mejores experiencias es ver que quienes acaban de salir de una larga jornada o están por empezarla, duermen tranquilamente de camino a su hogar o a su trabajo.

“Lo bonito que se siente que la gente se duerma atrás, tú vas manejando y ellos se duermen; creo yo que es la mejor confianza que puede existir, porque está confiando la vida a su conductor… es una responsabilidad muy muy grande, porque no nada más llevas tu vida en el volante, llevas la vida de muchas personas y te esperan en casa, pero la realizo con mucho gusto”, agregó.

Su jornada laboral se divide en tres turnos, el primero de 5:00 a 7:30 de la mañana, el segundo de 2:00 a 4:30 de la tarde y el tercero de 10:00 a 12:00 de la medianoche.

Por lo anterior es que un día de Nayelli, comienza al levantarse a las 4:00 de la mañana, revisar que el camión esté en buenas condiciones, reportarse y confirmar que está lista para trabajar, salir de casa y cumplir con las primeras horas del turno, regresar a casa, despertar a los niños para que se preparen para acudir a la escuela, desayunar, y que se vayan a clases.

“Es algo rápido, la vida es rápida… a veces hay que llevarla así, tienes que correr en contra del tiempo. No puedo dejar de laborar porque de ahí vive mi familia”, reflexionó mientras revisaba aceite, agua y que todo estuviera en orden en su unidad.

Sin embargo, de las 24 horas que tiene el día y lo complicado de su horario laboral, sin descuidar sus actividades como mamá y ama de casa, Nayelli debe ingeniárselas para descansar y estar lista para permanecer atenta al volante.

“Tengo que acomodarme, son horarios difíciles, en la mañana hago las actividades de la casa y en la tarde déjenme dormir, o trato de dormir por la mañana y en la tarde realizo las tareas del hogar”, refirió.

Contó que como mujer ha tenido que esforzarse el doble para salir adelante, por lo que sólo pidió “no nos minimicen, somos capaces de aprender, tal vez se necesite un poquito más de fuerza en cuestión física, pero a veces sólo es eso, también hay que saber que somos capaces de muchas cosas”.