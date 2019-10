Apagones y desorganización ‘hunden’ evento del FICH

Ciudad Juárez— Asistentes al evento “Quieres bailar esta noche” del Festival Internacional Chihuahua (FICH) en el Centro Cultural Paso del Norte se quejaron por la mala organización, falta de boletos para la entrada y hasta interrupciones de energía eléctrica durante el espectáculo la noche del pasado martes.

A través de redes sociales señalaron que hubo varios apagones en el homenaje sinfónico a Juan Gabriel.

“Fatal, una falta de respeto tener a la gente formada mojándose, si el concierto comenzaba supuestamente a las 8 pm, ¿por qué lo tienen a uno afuera haciendo fila?… y ahora se fue la luz”, escribió un usuario en la página oficial del FICH en Facebook.

Los asistentes acusaron también problemas en el boletaje para la función: “Estarán dando 2 boletos por persona a cambio de 1 kg de arroz o frijol para los migrantes, pero a muchos no les valieron los boletos”, escribió una usuaria que no pudo intercambiar su boleto por el folio electrónico en la taquilla del teatro.

“Ya confirmaron que los boletos impresos no garantizan tu entrada... ¡qué lástima! No me arriesgaré a ir desde lejos para que se me niegue la entrada”, y “yo sí conseguí boletos, pero estoy viendo que no valen los impresos que arroja event brite”. “Para qué hacen la invitación si ya regalaron tooodos los boletos?...”, fueron algunos de los comentarios de los quejosos.

El representante de Gobierno del Estado en Juárez, Mario Dena Torres, comentó que “como son eventos públicos puede ser que no salgan en orden por querer entrar y tener prioridad en los asientos, algo que tenemos que atender en el futuro”.

A través de videos difundidos en varias plataformas los asistentes mostraron las ocasiones en que se presentaban apagones durante el evento.

El funcionario estatal informó que el equipo con el que cuenta el recinto fue insuficiente para albergar el espectáculo que incluía orquesta sinfónica y mariachi.

“Hay una planta eléctrica de emergencia que no fue suficiente para mantener el espectáculo, CFE dedicó una cuadrilla especial para que el espectáculo se restableciera”, dijo.

Al evento asistieron mil 500 personas, de acuerdo con cifras dadas por Dena Torres. Se intentó contactar a la subsecretaria de Cultura estatal, Austria Galindo, pero no atendió las solicitudes de información por mantenerse en reuniones.

