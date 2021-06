‘Apagones’ exasperan a negocios

Cortesía José Luis González / la falla paralizó Plaza de las Américas David Cruz / El Diario de Juárez / Tráfico ocasionado por la falta de luz

En un lapso de 20 minutos, poco antes de las 3:00 de la tarde de ayer, se registraron cuatro apagones de electricidad en la zona Pronaf.

Comerciantes de una plaza comercial ubicada en la zona se quejaron de que las fallas en el suministro son constantes y les dañan sus equipos eléctricos e instrumentos de trabajo, ya que son una tras otra y por segundos.

Juan Salazar, quien junto con su familia se encontraba en el cine ubicado en Plaza de las Américas, dijo que tuvieron que salirse de la sala sin terminar de ver la película.

“Se fue la luz, comentan que no es cuestión de ellos sino externa de la CFE. De hecho aquí en el centro comercial también se está yendo la luz seguido y hasta que no se resuelva eso van a apagar sus sistemas porque también se les dañan sus aparatos, y ahí están ahorita batallando porque no saben cómo les puede afectar todo eso”, mencionó.

Dijo que junto con su esposa y sus hijas salieron a hacer tiempo a la plaza para ver si se solucionaba el problema debido a que el dinero no se los regresarán porque no es culpa de la empresa, por lo que les indicaron que les toman en cuenta el mismo boleto para terminar de ver la película.

El pasado martes distintos sectores de Ciudad Juárez sufrieron hasta ocho ‘apagones’ en un lapso de 24 horas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó entonces que las fallas en el suministro de energía se debieron a las afectaciones que sufrieron siete postes al ser impactados en accidentes viales.

En mayo pasado El Diario dio a conocer sobre el tercer ‘megaapagón’ que se registraba en la ciudad en un lapso de cinco meses, afectando a los habitantes fronterizos ya que se quedaron sin luz, sin agua y sin servicio de Internet.

Ayer se buscó la versión de la CFE a través del responsable de Comunicación en la Zona Norte, Víctor Barba, quien indicó que el personal de la paraestatal ya trabajaba para atender el problema, sin especificar la causa.

También ayer, debido a una falla en el suministro eléctrico, los semáforos de la avenida Adolfo López Mateos instalados en los cruces con Vicente Guerrero, Insurgentes y De la Raza dejaron de funcionar por algunos minutos

Esa situación, que confirmó José Luis Sánchez, vocero de Seguridad Vial, se presentó durante la “hora pico” en que se incrementa el número de automovilistas que utilizan estas vías para sus traslados hacia sus casas o centros de trabajo.

