Anuncia presidente situación controlada; aquí siguen sin luz

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El servicio de energía eléctrica se reactivará en el total de los hogares del norte de México hoy o mañana, dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina.

“Ya se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80 por ciento, falta un 20 por ciento, pero yo estimo que para mañana (miércoles), pasado mañana (jueves), ya esté controlada la situación, porque se está actuando”, informó el presidente.

Dijo que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estaban trabajando, “pero son lecciones que debemos de tomar en cuenta”.

Mientras tanto, colonias como Villa Residencial del Real, Jardines del Valle, Águilas de Zaragoza, Valle del Sol, Riberas del Bravo, Las Haciendas, Parajes de San Isidro y Parajes de Oriente, hasta la tarde de ayer permanecían “a obscuras”, desde la madrugada del lunes.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio a conocer ayer que durante la tarde de ayer continuarían los cortes de energía eléctrica en algunos sectores, como ocurrió el lunes a partir de las 6 de la tarde en áreas donde regresó el servicio entre las 11 de la noche y las 4:30 de la madrugada de ayer.

El Sistema Eléctrico Nacional y administrador del Mercado Eléctrico Mayorista en México (Cenace) informó a las 4:30 de la tarde de ayer que los posibles cortes de carga rotativos que realizarían serían programados de 15 a 30 minutos, con el propósito de mantener la continuidad y confiabilidad.

En Chihuahua, resultaron afectados en total un millón 209 mil 899 hogares durante la madrugada del lunes, los cuales representan el 86.58 por ciento del total de un millón 397 mil 478 usuarios de la CFE.

Lo anterior debido a que el vórtice polar que causó temperaturas extremas en Texas dejó sin gas natural a la CFE para producir la energía eléctrica, aunado al congelamiento en ductos y yacimientos.

“CFE consume el 60 por ciento de todo el gas natural que México compra a Estados Unidos. La afectación en términos presupuestales es de 20 mil millones de pesos en cuatro días”, los cuales “estarán siendo prorrateados a lo largo de 12 meses, para no afectar la tarifa”, señaló el lunes durante una rueda de prensa virtual, Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional.

Dijo que en los últimos 30 años se desmanteló la producción y reservas de gas natural de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que la red de gasoductos hoy está atada a la de Estados Unidos. Por eso hace falta fortalecer a PEMEX y CFE.

“Tenemos contratos de gas de los que no nos podemos salir de un día para otro; se han cambiado algunos pero permanecerán por 25 años. Pagamos 60 mil millones de pesos al año por gasoductos que no podemos usar al 100 por ciento; no puede corregirse de la noche a la mañana. Es falso que la CFE sea responsable de todo el suministro del país; hoy tiene el 50 por ciento de la generación. Además Cenace está a cargo de subir la energía a la red, no CFE”, destacó.