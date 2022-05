Anuncia Municipio ajuste operativo en relleno sanitario

Ciudad Juárez.— Con el objetivo de evitar que vuelvan a registrarse incendios en el relleno sanitario, el Gobierno municipal anunció que se hará un ajuste operativo en la descarga de desechos por parte de PASA para que la empresa de Yvasa, encargada de recubrir la basura, tenga mayor tiempo de realizar su trabajo; además, por el momento no se permitirá el acceso a pepenadores.

Ante el cuestionamiento de si Yvasa no estaba cubriendo la basura y esto causó los incendios, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que probablemente no lo estuvo haciendo con la frecuencia y la forma en que debía, pero hasta el momento se desconocen los motivos que provocaron las llamas, por lo que la decisión tomada sólo tiene el carácter de prevención.

“Sí la está cubriendo, por la cantidad de basura que se maneja en Juárez; si no la estuviera cubriendo cualquiera de estos incendios se hubiera convertido en algo muchísimo más grave, probablemente no la está cubriendo de la mejor manera y uno de los argumentos es que faltaba tiempo”, dijo el alcalde, por lo que establecerán horarios de operatividad.

El director de Limpia del Gobierno municipal, Gibrán Solís, explicó que las operaciones del relleno sanitario se encuentran reguladas por la norma oficial mexicana 083 Semarnat 2003, y entre las principales medidas de prevención que dicta es la cobertura de la basura, que se ha visto afectada por el flujo constante de camiones de descarga.

“De los acuerdos que ha girado el presidente es acotar en lo posible el horario de descarga con la intención de generarle más espacio y tiempo operativo a la empresa encargada de la cobertura”, dijo Solís, quien explicó que Yvasa es una empresa subcontratada por PASA para que haga el trabajo de recubrimiento luego de la recolección y desecho de la basura.

Normalmente, PASA vierte la basura en el relleno sanitario de las 6:00 a 1:00 horas e incluso en horarios extraordinarios, y ante el cambio implementado podrá continuar operando su horario matutino, pero en el turno vespertino sólo podrá trabajar hasta las 22:00 horas y no podrá ingresar los domingos, con la intención de que Yvasa tenga mayor tiempo de ejecutar sus operaciones.

“Lo más importante es que tiene que ser bajo la dirección del Gobierno municipal, es decir, no nos puede poner condiciones PASA, no nos puede poner condiciones Yvasa y somos nosotros quienes vamos a determinar cuáles serán las reglas”, dijo el alcalde, y señaló que antes no estaba regulado el horario de acceso al relleno sanitario.

El titular de la Dirección de Protección Civil, Roberto Briones, explicó que aún no cuentan con un peritaje sobre las causas de los incendios, pero explicó que los motivos podrían ser diversos y aunque no descartan el llamado efecto lupa –provocado por la exposición a los rayos solares–, también se registraron incendios en días en que no pudo haber sido resultado del sol, por lo que continúan investigando.

“La mejor medida para prevenir los incendios es que la basura sea cubierta diariamente con una capa de tierra, porque inhibe la posibilidad de que tengamos este tipo de sucesos”, dijo Solís, quien además explicó que, dadas las dimensiones de Ciudad Juárez, el relleno sanitario tiene un flujo constante de más de 200 camiones de descarga.

Asimismo, señaló que los incendios afectaron la descarga de basura de los camiones de PASA y esto a su vez complicó la recolección en la ciudad, por lo que los ajustes de horario del desecho y recubrimiento entrarán en vigor mañana lunes, con la intención de que se normalice el servicio y no se vea afectada la población.

Ante la prohibición de que los pepenadores ingresen al relleno sanitario para trabajar, el alcalde explicó que se les permitirá volver a ingresar hasta que se hayan regularizado las condiciones del lugar, y que deberán ajustarse a las reglas que imponga el Municipio para poder prevenir o determinar las causas de los incendios.

“El acuerdo, si se da, va a ser bajo las condiciones del Municipio, con identificación, con horario (…) Una vez que tengamos las condiciones de trabajo y de seguridad y lo que tengamos que poner, pues quien las quiera acatar podrá trabajar y quien no, no, y ahí está Desarrollo Económico para ver si pueden buscar otras alternativas”, dijo el alcalde.