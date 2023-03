Anuncia el alcalde obras por 100 mdp

Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar resaltó la coordinación con el Gobierno estatal en temas de seguridad y de infraestructura hidráulica, además de adelantar un programa de obras para el Centro Histórico de la ciudad, luego del Primer Informe de la gobernadora María Eugenia Campos Galván el sábado.

“Tenemos que mantener esa relación de coordinación, seguir coordinados en tema de seguridad, mejorar en materia de infraestructura hidráulica y mantener la coordinación en todos los frentes. Queremos mantener esa buena coordinación con la gobernadora y con el Gobierno federal”, apuntó.

Dijo que durante el mensaje de la mandataria en la ciudad de Chihuahua, hubo anuncios relevantes como el del circuito de presas en la sierra de Juárez, con inversión también de la Conagua, “que creo que a mediano plazo eso va a ser el beneficio más importante para la ciudad”.

Aparte, Pérez Cuéllar adelantó que en los próximos días se anunciará un plan de obras en el Centro Histórico de la ciudad que incluye inversiones de 50 millones de pesos del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y 50 millones más que aportará el Municipio.

“Está también la posibilidad de recursos para el Centro Histórico, ya debe estar por concretarse muy pronto, ya entregamos los proyectos al Fideicomiso y debe ser cosa de que en los próximos días ya podamos estar anunciando cuáles serán las primeras obras”, señaló.

En enero, el presidente municipal declaró que parte de esos recursos se proyectaban a obras en la Plaza de Armas, frente a Catedral, en el Centro de la ciudad.

Mientras, el Gobierno municipal invirtió presupuesto para la rehabilitación del túnel peatonal de la avenida 16 de Septiembre, la remodelación del Centro Municipal de las Artes y la repavimentación de algunas calles con recursos del programa de regularización vehicular.

Agregó que el Municipio estaría a favor de crear un espacio cultural en la zona Centro, como lo han planteado los comerciantes establecidos adheridos a la Canaco.

El sábado ante miles de asistentes e invitados especiales, Campos Galván presentó su Primer Informe de resultados, en el que destacó que encabeza un gobierno que no divide a la sociedad, sino que la une, y que no llama a la confrontación entre clases, sino al encuentro y al diálogo, además de ser un gobierno que no cree en dictaduras, imposiciones ni radicalismos cerrados.

La mandataria afirmó que, con el afán de dar los resultados que esperan los chihuahuenses, estará reinventándose constantemente y habrá de rectificarse las veces que sea necesario para que a Chihuahua le vaya bien.