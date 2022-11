Anuncia Cruz Roja Jornada de Aparatos Auditivos

Ciudad Juárez.- La Cruz Roja de Ciudad Juárez invitó a las personas con problemas de escucha en Ciudad Juárez, a acudir el 1 y 2 de diciembre a la delegación Zona Pronaf, en Henry Dunant 4324. Norma Domínguez Domínguez, titular administrativa de la benemérita institución, informó que habrá una Jornada de Aparatos Auditivos, mismos que, enfatizó, se ofrecerán junto con audiometrías a precios accesibles para toda la ciudadanía.

La coordinadora apuntó que el aparato costarán de 3 mil 900 a 5 mil pesos y señaló que la cita del examen –con costo de 350 pesos– deberá apartarse en las líneas telefónicas (656) 348-79-97 y (656) 616-50-89. Resaltó que el instrumento acústico se entregará en el mismo momento del pago. Asimismo, puntualizó que cuentan con garantía para que los asistentes se sientan con la tranquilidad de tener un buen servicio.

“Vamos a estar aquí desde las 08:00 a las 17:30 horas el día primero y el día 2, de 09:00 a 15:00 horas. Estaremos haciendo las consultas y de ahí saldrán los diagnósticos para si necesitan el aparato o no. Tendrán un precio de los 3 mil 900 a 5 mil pesos, eso va a depender de las condiciones que presente el paciente. Pueden ir apartando sus espacios, es una muy buena oportunidad”, dijo Domínguez Domínguez.

Resaltó que pueden ir este jueves y viernes desde menores hasta adultos mayores con hipoacusia, la cual es la incapacidad total o parcial para percibir los sonidos. Resaltó que es importante que la comunidad atienda este tipo de condiciones, toda vez que para aquellos con un nivel bajo o alto de sordera representará una oportunidad de insertarse en sus actividades cotidianas e incluso en espacios laborales.

“Es una satisfacción enorme. Quizá las personas que no tenemos ese problema lo podemos ver como una situación mínima, pero, de verdad, nos ha tocado aquí presenciar cómo reaccionan las personas cuando les ponen el aparato, es una situación extraordinaria que solamente la persona que no cuenta con esa bendición puede darse cuenta”, puntualizó la entrevistada y exhortó a no dejar pasar esta oportunidad.