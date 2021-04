Anuncia Alejandro Díaz campaña virtual para evitar contagios de Covid

Staff / El Diario de Juárez Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El candidato a la gubernatura del partido Fuerza por México, Alejandro Díaz, anunció que, como ejemplo para sus contrincantes, va a confinarse, iniciando con una campaña primordialmente virtual, a fin de evitar contagios de covid-19.

“A partir de este momento, vamos a hacer una campaña muy distinta, muy responsable, vamos a ser el primer candidato que se va a confinar y con ello evitar un solo contagio del Covid-19”, expresó.

Señaló que se ha llegado ya al pico más alto de la pandemia en el Estado de Chihuahua, “donde ya deberíamos estar el rojo, pero las autoridades no lo han querido decretar, pero es importante que hablemos de frente con la gente y no ponerla en riesgo”, dijo.

El abanderado del nuevo partido ofreció este día una conferencia de prensa en Juárez para invitar al resto de los candidatos a ser responsables y sumarse a su iniciativa, “que antepongan sus deseos políticos, tenemos que despertar Chihuahua”.

También llamó a la población a evitar las convocatorias masivas, a la que son convocados por los políticos irresponsables, y que están exponiendo a que se contagien, en la peor crisis de salud, de la pandemia del Covid-19.

El candidato de Fuerza por México indicó que se va a confinar en un lugar predeterminado y desde ahí atenderá a los medios de comunicación, a grupos específicos y pequeños foros con todas las reglas de salud y sanitarias.

“Yo de manera pública invito a este enorme número de personas que creen en nuestro proyecto, en nuestra propuesta, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de los pueblos originarios, a que no se reúnan, a que no vayan a ningún tipo de mitin, sino que de manera responsable sigan con su vida en toda su actividad diaria pero que no se expongan”, subrayó.