Antirrábico, pasillo de la muerte para cientos de perros

En esta frontera, la problemática de perros en situación de calle ha estado presente durante mucho tiempo, si bien, hasta ahora no existe un censo que determine la cantidad total de canes en abandono o vulnerabilidad, tan sólo en el año 2021 el Centro Antirrábico logró capturar a 2 mil 428 animales, mientras que 568 “lomitos” fueron entregados por sus propietarios a la dependencia para su sacrificio, indican datos de Servicios de Salud de Chihuahua.

Ante esta situación, rescatistas y animalistas emprendieron acciones de defensa para evitar el sacrificio masivo de animales de compañía y buscar otras acciones que impidan la muerte de los perros en el Antirrábico.

PUBLICIDAD

Los activistas aseguran que en esta práctica existen inconsistencias en las capturas y matanzas de los canes resguardados, mismos que no cumplían ni 72 horas cuando eran sacrificados, sin cumplir la Ley de Bienestar Animal.

Con mensajes alusivos a la protesta como “Yo te doy mi voz y apoyo, no más al maltrato animal” o “Basta de crueldad y muertes injustificadas de los seres sintientes, yo soy la voz”, fue como los rescatistas se manifestaron durante tres días.

Uno de ellos, Roberto Chávez, mencionó que después de tres semanas de aquel plantón no se ha tenido un avance a esta problemática, que tuvo un acuerdo de nueve puntos entre el doctor Rogelio Covarrubias, director de la Jurisdicción Sanitaria II y los rescatistas.

“Pedimos varias veces que nos compartieran datos, nunca nos compartieron nada, no dejaban entrar a nadie, no priorizaban la adopción sólo los sacrificios de animales y tuvimos que hacerlo a través de la plataforma de Transparencia y los números abruman porque en 2021 en plena pandemia se sacrificaron a 2 mil 909 perros y gatos, desde ahí vemos la cifra abrumadora porque la prioridad ahí es sacrificar animales, no les importa que sean reclamados por el dueño”, apuntó el entrevistado.

Algunos de los acuerdos fueron parar los recorridos y capturas de los perros, pues únicamente se recibirán aquellos canes que son entregados por ciudadanos, también se estipuló el rescate de 35 mascotas que fueron llevadas a casas particulares o refugios, para que fueran esterilizadas y posteriormente dadas en adopción; así como la creación del Centro de Bienestar Animal, se informó.

“Estas capturas han parado y ese día se logró el rescate de 35 perros, más algunos que se han estado rescatando que han llegado porque algunos dueños que ya no pueden cuidarlos van y los llevan para que sean sacrificados”, dijo Susy Cats, animalista.

Según datos de Servicios de Salud de Chihuahua, en el mes de enero se sacrificaron 239 perros y gatos en el Centro Antirrábico, mientras que 222 mascotas recibieron la eutanasia en febrero de este año.

“Uno de esos acuerdos era que iban a detener las capturas de los perros en situación de calle hasta que se llegara a un modelo nuevo, no se ha llegado y ellos siguen respondiendo al reporte de perros agresivos, pero ahí hay muy poca voluntad de hacer un cambio real… tres semanas después no ha existido un acercamiento de ellos a nosotros”, enfatizó Chávez.

Función del Centro

El Centro Antirrábico, ubicado en la calle Sevilla 4142 de la colonia San Antonio, y que opera bajo los ordenamientos legales de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Chihuahua, cuyo propósito es la prevención y control de enfermedades como la rabia, monitoreo de perros agresivos, así como dar muerte a los animales domésticos y silvestres.

También por el ordenamiento PROY-NOM-042-SSA2-2017, NOM-033-SAG/ZOO-2014, que indica que el procedimiento que se debe implementar en los canes y gatos para la eutanasia tiene un plazo de acuerdo a la capacidad del albergue del Centro Antirrábico de la localidad, luego de no ser reclamado por el dueño, y en un tiempo mínimo de seis días no haya sido adoptado.

Además, indica que la eutanasia se debe realizar de forma humanitaria, evitando el sufrimiento con la aplicación del anestésico llamado ‘EUTAFIN’ que se aplica de forma intravenosa, y que tiene un afecto instantáneo.

Otros datos del Servicios de Salud de Chihuahua, mencionan que el presupuesto que fue destinado al Antirrábico en el año 2021 fue de 344 mil 988 pesos, de los cuales se gastaron alrededor de 300 pesos para dar muerte a cada animal, incluidos los gastos por estadía de la mascota, alimento y aplicación del barbitúrico.

También en el mismo año, se generó un gasto de 25 mil 206 pesos para insumos de material de curación como jeringas, suturas, agujas, medicamentos, antisépticos, según se indicó.

Llevan iniciativa a la Cámara

La diputada federal Andrea Chávez está trabajando en conjunto con los rescatistas, animalistas y ciudadanía ante el gran problema que enfrenta Ciudad Juárez con el tema de perros en situación de calle, así como en la problemática que enfrenta el Centro Antirrábico.

“Hace un par de días presenté ante la Cámara de Diputados un exhorto en materia de la solución a la gran problemática en que se ha convertido el Centro Antirrábico de Ciudad Juárez. Nos reunimos con activistas, animalistas y sociedad civil que hace un par de semanas se han manifestado en contra de la actividad que sucede al interior del Centro Antirrábico, porque hay testimonios de personas que han logrado percibir el sacrificio de los animales sin la utilización de la eutanasia, sino que se les está matando con pistolas de aire y luego se les sofoca”, expresó la diputada.

Agregó que según la Ley de Bienestar, el Centro Antirrábico debería ser un Centro de Control Animal que le brinde a cada perro que es capturado en las calles un trato digno mientras es reclamado por sus dueños o es dado en adopción, antes de proceder al sacrificio.

También enfatizó en que se debe poner atención a las enfermedades que los perros en situación de calle pueden ocasionar en las personas, sobre todo en los niños y niñas que conviven mayormente con las mascotas.

Por su parte, la diputada Rosana Díaz mencionó que también están trabajando para que se dé una solución a este grave problema en la ciudad, y estará trabajando con campañas de esterilización, vacunación, adopción y concientización para que las personas conozcan la importancia que tiene erradicar esta situación.

“Lo que hicimos es apenas un primer paso de lo mucho que tenemos que hacer en este problema de perros en situación de calle que tenemos en Ciudad Juárez, lo que estamos promoviendo es que los Centros Antirrábicos pasen a ser un Centro de Control y Bienestar Animal, y que dependan no de la Secretaría de Salud sino de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología”, señaló.

Indicadores de Servicios de Salud de Chihuahua, informan que las colonias que representan mayor riesgo para salud pública son: División del Norte, Parajes del Sur, todas las etapas de Riveras del Bravo, Parajes de Oriente, Horizontes del Sur, Azteca, Tierra Nueva, Salvárcar, Héroes de la Revolución, Haciendas, Alcaldes, Galeana, Parajes de San Isidro y Revolución Mexicana, por mencionar algunas.

Los datos arrojan que en el año 2021 se llegaron a capturar hasta 80 perros y gatos en situación de calle en estos sectores de la ciudad, lo que puede provocar riesgos en la salud como enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten de las mascotas a las personas.

Tales como parasitosis gastrointestinales, ehrlichia canis o mejor conocida como rickettsia, que es producida por la picadura de una garrapata, y puede provocar graves problemas en la salud, informó Margarita Peña, quien es médica veterinaria.