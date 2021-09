Ante quejas por Bravobús, sugieren reestructura a fondo

Ciudad Juárez— El director de Transporte en el Estado, David Holguín, aseguró que será necesario que la próxima administración realice una reestructura del servicio de la primera ruta troncal, con la intención de dialogar con los concesionarios y atender las constantes quejas que los usuarios hacen, principalmente por el tema de los tiempos de espera.

Desde la reactivación del servicio en junio pasado la BRT-1, que abarca desde la calle Puerto Tarento hasta Presidencia, pasando por todo el bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel, ha acumulado una serie de quejas por parte de los usuarios debido a lo prolongadas que son las esperas para abordar una unidad, mientras que otro de los puntos más señalados es la sobresaturación de las unidades.

“El servicio está peor; yo me subo en la avenida De las Torres y Zaragoza, ahí tarda en pasar el camión 40 minutos y por supuesto ya vienen superllenos, es un desmadre porque ya no caben, se suben a la fuerza, es una basura de servicio, ahora que entren los estudiantes a clases presenciales, especialmente los del Cbtis-128, los tiempos de espera van a ser de dos horas, porque no tienen choferes ni camiones ni ganas de hacer las cosas bien”, dijo Daniel Macías, uno de los usuarios afectados.

Por otra parte, Mario Luévano, otro de los pasajeros, se quejó por lo que calificó como un “pésimo servicio”, situación que ya tiene varios meses, aseguró.

“Yo tomo el camión en el paradero Durango y pasan cada 40 minutos, y bien llenos porque la ruta se amplió a Parajes del Sur y es donde empieza la ruta. En varias ocasiones he pagado Uber para llegar a mi trabajo, pagando por semana hasta 500 pesos”, comentó.

A lo largo de la presente semana, las quejas se han ido incrementando, provocando que los usuarios se cuestionen la funcionalidad de la ruta que aún sigue a la espera de la llegada de camiones nuevos, incluso algunos de ellos articulados o tipo “oruga” para satisfacer la demanda del servicio.

“Son tiempos de espera de una hora u hora y media en las terminales, ¿cómo pueden traer sólo cuatro camiones para toda la ciudad? Ayer nos tuvieron dos horas en la terminal del Centro y nos dijo el encargado que sólo traían tres camiones trabajando para todo el recorrido”, dijo otro de los afectados, quien prefirió omitir su nombre.

Cuestionarán servicio

Respecto a esta situación, se consultó al director de Transporte en el Estado, quien indicó que la troncal 1 necesitaría una reestructuración a fondo, sin embargo, aseguró que se entablará un diálogo con la empresa Intra como responsable de la operación de la línea para que sean atendidas todas las quejas.

“Ahorita es responsabilidad de Intra, que tiene esta concesión. Hemos tenido altibajos en el sentido de que a veces no están preparados para la demanda de la ciudadanía y otras veces sí; sí creemos que habrá que hacerse una reestructuración a fondo, estas quejas han sido recurrentes y en reiteradas ocasiones lo hemos comentados con ellos, llegando a acuerdos y se solucionan los conflictos un par de semanas y después reaparecen, es un tema de compromiso por parte de esta empresa y no tenemos más que una semana para terminar, sólo queda sentarse con ellos y buscar una solución”, dijo.

A más de dos meses de haber sido rehabilitada y puesta en marcha la primera ruta troncal de Ciudad Juárez, ésta sigue experimentando una serie de problemas en cuanto al servicio. Además, hace poco menos de un mes la Dirección de Transporte sacó de circulación cerca de 15 unidades línea Torino 2014 que fueron traídas en mayo desde la ciudad de Chihuahua para apoyar en el servicio.

Lo anterior debido a que la empresa Intra, quien actualmente opera la BRT-1, habría cumplido con el compromiso de poner en circulación cerca de 30 camiones marca Dina y que brindaron servicio en Juárez bajo el nombre de “EcoBús”. Sin embargo, Holguín Baca destacó que no se descarta la posibilidad de que las unidades Torino puedan volver a ser puestas en marcha para apoyar en el servicio de ser necesario.

Aunado a lo anterior, se contempla que para la primera ruta troncal, haga su arribo en próximos meses una flotilla de 30 camiones tipo padrón y 12 articulados, los cuales se sumarían a las 30 unidades marca Dina (EcoBús) que actualmente prestan servicio.

